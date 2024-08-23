Договор о союзнических отношениях подпишут Казахстан и Таджикистан

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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами, сообщает Акорда.





Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношение Таджикистана к Казахстану. Но останавливаться на полпути нельзя, мы должны двигаться вперед. Поэтому задача данного визита - придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях. Это документ имеет историческое значение. Поэтому полагаю, что у нас состоится содержательный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам", - заявил президент Казахстана.





В свою очередь Эмомали Рахмон высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества и выразил намерение и далее углублять стратегическое партнерство Казахстана и Таджикистана.





Фото: Акорда





Мы очень рады Вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня динамично развиваются в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с Вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международные и региональные вопросы", - подчеркнул Эмомали Рахмон.





В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, сельского хозяйства и водных ресурсов.





Кроме того, обсуждались перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Таджикистана.





Дополнено 22.08.2024, 17.20





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает пресс-служба Акорды.





Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" и SmartBridge на серверах Таджикистана.





Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Отмечается, что это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между странами.



