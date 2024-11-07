06.11.2024, 12:06 13736
Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов - Fox News Дополнено
Камала Харрис набрала 226 голосов
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов не завершен", - информирует РБК со ссылкой на Fox News.
Также сообщается что, кандидат от Демпартии Камала Харрис набрала 226 голосов.
Если республиканец достигнет этой отметки, он станет первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем снова стал президентом. В предыдущий раз такая ситуация сложилась у Гровера Кливленда в 1892 году", - отмечает издание.
Между тем Bloomberg сообщает, что "Дональд Трамп официально избран президентом Соединенных Штатов Америки".
Дополнено 06.11.2024, 13.00
В конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в социальной сети X, сообщает gazeta.ru.
Граждане нашей великой страны использовали свои голоса, чтобы решительно отвергнуть еще четыре года открытых границ (Камалы) Харрис, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене, требуя вместо этого возвращения к здравому смыслу, миру и процветанию", - написал спикер.
Сам Трамп провозгласил себя 47-м президентом США, сообщает РБК.
Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом - и вашим 45-м президентом", - сказал он во время выступления перед сторонниками, назвав предварительные результаты голосования "политической победой, которую наша страна еще не видела".
Политика также начали поздравлять с победой зарубежные лидеры.
Первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан", - сообщает источник.
Подсчет голосов между тем еще не завершен.
Остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. По данным Associated Press, у Трампа - 267 голосов выборщиков, The New York Times также дает данные о 267 голосах. По данным Reuters - 266. Для победы необходимо набрать 270 голосов", - пишет сайт.
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06.11.2024, 18:52 8336
Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
Фото: Акорда
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Москва. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состояние и перспективы развития ситуации в Каспийском регионе.
Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе согласно принятому плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности Казахстана и России.
По итогам мероприятия был подписан новый план сотрудничества на 2025-2027 годы.
06.11.2024, 16:53 9816
Токаев поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Фото: Акорда
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и в инвестиционной сфере.
Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
06.11.2024, 14:01 12436
Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ОТГ
Фото: Акорда
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Бишкек. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе саммита Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства в организации. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Председательство Казахстана в Организации тюркских государств проходило под девизом TURKTIME! Мы уделили особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи. Историческим событием стало утверждение единого тюркского алфавита. В прошлом году на заседании в Астане было принято решение о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств, соответствующий регламент уже готов к утверждению", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, в рамках организации налажены контакты в торгово-экономической, энергетической, финансовой и инвестиционной сферах.
Считаю, что эффективная деятельность Тюркского инвестиционного фонда стала действенным шагом, способствующим углублению интеграции тюркских стран. Предложенная нашими кыргызскими братьями тема нынешнего саммита "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех" отвечает интересам всех стран-участниц. За последние 10 лет экономические связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил $45 млрд. У нас имеются все возможности для увеличения данного показателя", - заявил президент.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, приоритетной задачей является укрепление транспортно-логистических связей в рамках Организации тюркских государств.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Среднего коридора, имеющего стратегическое значение для дальнейшего экономического развития тюркского мира. Поэтому необходимым представляется заключение соглашения, которое обеспечит устойчивое развитие грузоперевозок по данному маршруту. Надеюсь, что государства-участники поддержат данную инициативу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении также была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. Как считает глава государства, особую роль в этом деле может сыграть Тюркский инвестиционный фонд. Он сообщил, что стороны единогласно поддержали инициативу о создании Совета центральных банков.
Также президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала.
Для модернизации тюркской цивилизации необходимо эффективно использовать человеческие ресурсы. Нужно создавать возможности для раскрытия потенциала талантливой молодежи. Следует расширять масштабы сотрудничества в области науки и образования. На прошлогоднем саммите были высказаны предложения по открытию филиалов престижных высших учебных заведений в наших странах. Результатом этого стало учреждение филиала турецкого университета Гази в Казахстане", - сообщил он.
Глава государства подчеркнул, что подписываемое соглашение "О партнерстве в области цифровой экономики" представляет важное значение для стран ОТГ. Он также предложил организовать взаимное вещание кабельных телеканалов для создания единого информационного пространства тюркского мира.
В завершение президент Казахстана выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках сегодняшнего саммита, позволят укрепить потенциал государств - членов организации. Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Кыргызстану, который будет председательствовать в ОТГ в 2025 году.
Кроме того, в ходе мероприятия за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира премьер-министру Венгрии Виктору Орбану был вручен "Высший орден Тюркского мира".
По итогам заседания были подписаны следующие документы:
1. Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;
2. Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";
3. Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
4. Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";
5. Решение о принятии Хартии Тюркского мира;
6. Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;
7. Решение о "Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
8. Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.
06.11.2024, 08:04 15741
Токаев: Франция и Казахстан могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике
Фото: Depositphotos
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Париж. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе своего государственного визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола. Обращаясь к капитанам французского бизнеса, Касым-Жомарт Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.
Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике", - отметил глава Казахстана.
Президент отметил, что на долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с Центрально-Азиатским регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%.
Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano, Danone, Vicat, Airbus", - сказал президент.
Президент сообщил, что Казахстан стал первым государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.
Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, имеющими решающее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.
Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства сообщил, что он пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме "Астана", который пройдет в мае 2025 года.
Ранее президент рассказал, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
02.11.2024, 11:49 45716
Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе - посол России
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе, заявил в ходе своего выступления на открытии международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии" посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Хотелось бы отметить сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс Республики Казахстан и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии. Своим примером Казахстан во многом задает тон конструктивному взаимодействию в субрегионе", - заявил посол.
По его словам, помимо имманентных рисков полицентричного мироустройства и дестабилизирующих действий коллективного Запада, человечество сталкивается с множественными глобальными вызовами, среди которых - вооруженные конфликты, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, продовольственный и миграционный кризисы, киберугрозы, деградация окружающей среды.
Для успешного решения стоящих перед нами масштабных задач по купированию этих угроз необходимо объединить усилия широкого круга конструктивно настроенных государств. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел нашей страны 14 июня этого года, обосновав инициативу о формировании новой архитектуры евразийской безопасности, сотрудничества и партнерства", - сообщил Алексей Бородавкин.
Посол также отметил, что в международной политике в Евразии в целом, и в Центрально-Азиатском субрегионе в частности, сейчас преобладает прагматизм и сотрудничество.
К тому же здесь уже существуют представительные международные структуры, которые могут составить основу будущей региональной архитектуры сотрудничества и безопасности - ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, СВМДА и другие. На наш взгляд, необходимо активизировать диалоговый процесс и развивать горизонтальные, "сетевые" связи между этими организациями и формами для выработки совместных, приемлемых для всех алгоритмов сотрудничества. Следует отметить, что российские предложения не претендуют на некую эксклюзивность. Это не какая-то оторванная от реальности геополитическая схема или догма. Такая "самооценка" противоречила бы демократическому духу новой системы международных отношений, смахивала бы на подходы, которыми, к сожалению, грешат апологеты однополярности. Напротив, мы видим большой потенциал в сопряжении с нашими идеями созвучных им концепций, в том числе китайской инициативы в области глобальной безопасности, индийской Индо-Тихоокеанской инициативы и наработок в рамках АСЕАН с учетом системообразующей роли асеаноцентричных объединений с точки зрения обеспечения устойчивости в АТР", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в основе нового контура партнерства в Евразии должны лежать незыблемые постулаты о равной и неделимой безопасности, недопустимости попыток укрепления собственной безопасности за счет и в ущерб безопасности других.
Он должен быть открыт для всех государств и международных организаций, стремящихся к развитию подлинного сотрудничества на континенте на базе Устава ООН, принципов невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов друг друга, права народов распоряжаться своей судьбой, общепризнанных норм в области прав человека. При этом важно неизбирательно руководствоваться положениями международного права во всей их совокупности и взаимосвязанности. С точки зрения консолидации единомышленников, разделяющих данные постулаты, пожалуй, ключевым форумом является БРИКС, на членов которого приходится почти половина населения Земли и больше трети мирового ВВП", - проинформировал посол.
Дипломат отметил, что БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку.
Напомним, сегодня в Астане проходит международная конференция "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии".
В мероприятии принимают участие представители государственных структур, ведущих аналитических и общественных центров и организаций из России, Казахстана, Беларуси, Сербии и Таджикистана.
В рамках мероприятия эксперты и политологи поделятся новыми подходами к вопросам сотрудничества и развития. Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции.
01.11.2024, 15:28 52111
Токаев обсудил с послом Гиоге повестку своего госвизита во Францию
Президент посетит Париж 4-5 ноября
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и посол Франции Сильван Гиоге обсудили вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику, сообщает Акорда.
В ходе встречи с послом Франции президент выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.
Поздравив французского посла с назначением, президент Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.
Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику. В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
01.11.2024, 09:28 55761
Токаев 4-5 ноября посетит Францию с государственным визитом
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
31.10.2024, 18:45 59061
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Испании
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Акорды.
В этот трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, 95 человек погибли в результате масштабного наводнения в Испании. Страна переживает одно из крупнейших стихийных бедствий в истории.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?