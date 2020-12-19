Доверенные лица партии Nur Otan провели экспромт-встречу с балхашцами в торговом доме

Балхаш. 18 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня, 18 декабря, доверенные лица партии Nur Otan М. Тусупбеков, Д. Цой и Б. Алишев провели экспромт-встречу в торговом доме "Ак соран" в Балхаше, передает Kazakhstan Today.

В беседе с работниками и посетителями торгового дома доверенные лица партии озвучили основные направления Предвыборной программы партии Nur Otan по городу Балхашу, также выслушали пожелания избирателей. Все озвученные жителями города наказы были отражены в виде предложений для их дальнейшей реализации.

Особый акцент в беседах сделан на поддержку и защиту МСБ, что является одним из основных направлений городской программы партии.

Доверенные лица, раздавая агитационные материалы по первой волне, призвали всех участников встречи принять активное участие в выборах, которые состоятся 10 января 2021 года, и отдать свой голос за партию Nur Otan, как ведущую партию и партию реальных дел.

Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области.

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