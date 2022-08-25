Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан

Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На встрече президенты обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.
Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан - близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", - заявил Токаев.
Он добавил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией - для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень и подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.
Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов", - сказал глава Казахстана.
Он также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.
Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Азербайджана в свою очередь отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.
Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по ее созданию. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах", - сказал Ильхам Алиев.
Он выразил уверенность, что связи между двумя братскими странами будут успешно развиваться.