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Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан

24.08.2022, 16:56 6451
Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием членов официальных делегаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече президенты обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.
 

Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан - близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", - заявил Токаев.

 
Он добавил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией - для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень и подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.
 

Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов", - сказал глава Казахстана. 

 
Он также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.
 

Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

 
Лидер Азербайджана в свою очередь отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.
 

Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по ее созданию. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах", - сказал Ильхам Алиев.

 
Он выразил уверенность, что связи между двумя братскими странами будут успешно развиваться.
 

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Нарастить боевой потенциал ШОС предлагает Шойгу

24.08.2022, 16:34 8896
ТАШКЕНТ. 24 АВГУСТА - Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности, сообщает РИА Новости.  

 
По его мнению, такими задачами могли бы стать, в частности, борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС.

Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.


В рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки", - сообщил Шойгу. 


Министр обороны РФ заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооруженным формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остается ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.

Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и ее защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - отметил Шойгу.


Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.

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Казахстанскую военную делегацию возглавил министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, главы оборонных ведомств договорились и дальше содействовать укреплению дружеских и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС, расширять сотрудничество в целях обеспечения мира, стабильности и надежного устойчивого развития в регионе", - сообщает Минобороны


Участники совещания подчеркнули, что особую озабоченность вызывает нестабильная обстановка в Афганистане.

Министр обороны Казахстана отметил, что позитивный характер отношений между государствами-членами, основанных на Хартии ШОС и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и других основополагающих документах, способствует сохранению мира и стабильности, а также поиску путей решения общих актуальных проблем в области безопасности на пространстве ШОС.

 

Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Кыран"

24.08.2022, 15:30 7756
Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Кыран"
Фото: Telegram/БОРТ№1
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Кыран", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире. Человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета безопасности, в связи чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи", - отметил Токаев на церемонии вручения награды. 

 
Со своей стороны Ильхам Алиев поблагодарил главу Казахстана за награду и пообещал и далее развивать дружественные и братские отношения с Казахстаном, сообщает Акорда.
 

Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня Казахстан и Азербайджан как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд, что получаю эту награду из Ваших рук", - отметил президент Азербайджана. 

 
Он также выразил поддержку реформам, которые проходят в Казахстане под руководством Токаева. 
 

Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана

24.08.2022, 13:43 9656
Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана
Фото: Акорда
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", - сказал Токаев.


Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан, информирует пресс-служба Акорды.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.
 

В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау

24.08.2022, 10:31 12011
В Казахстане проходят выборы депутатов сената от областей Абай, Жетысу и Улытау
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - 24 августа 2022 года проходят выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената парламента пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнется в 11.00", - сообщили в ЦИК РК.

 
Регистрация выборщиков на выборах депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау началась в 10.00.
 
На 6 мандатов претендуют 12 кандидатов. В список выборщиков по трем регионам включено 346 депутатов маслихатов.
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 июля подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау". 
 

Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе. 

 

Токаев посетит Азербайджан с официальным визитом

23.08.2022, 17:11 21836
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах, сообщает СЦК
 
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.
 

В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями

23.08.2022, 13:56 25571
В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. 

Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - подчеркнули в ведомстве.


Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором посол Украины в РК Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В АНК осудили высказывание украинского дипломата.
 

В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских

23.08.2022, 13:02 27021
В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Ассамблея народа Казахстана осудила слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского про уничтожение русских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - сказано в обращении.

 
Члены советы отмечают, что "дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды".
 

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - высказались в АНК.

 
Казахстанцев призвали не поддаваться на провокации и, напротив, "беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего детей".
 
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором мужчина - по предварительным данным, Петр Врублевский - сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских, сообщает РИА Новости.
 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям украинского посла.

 

Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом России

20.08.2022, 12:03 45051
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с президентом России
Фото: Telegram-канал Борт№1
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи выразил удовлетворение их итогами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению Токаева, переговоры прошли в исключительно дружеской и доверительной атмосфере.
 

В ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.


Напомним, вчера Токаев провел в Сочи двустороннюю встречу с главой России Владимиром Путиным. На встрече президенты договорились провести совместные учения в рамках ОДКБ. 

Токаев также пригласил Путина в Казахстан на саммит СНГ. 
 

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