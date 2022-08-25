Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан

ТАШКЕНТ. 24 АВГУСТА - Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности, сообщает РИА Новости .

По его мнению, такими задачами могли бы стать, в частности, борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность.





Как отметил глава российского оборонного ведомства, военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС.





Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.





В рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки", - сообщил Шойгу.





Министр обороны РФ заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений, наладить обмен передовым опытом и отработку новых способов противодействия незаконным вооруженным формированиям. Отметив, что поддержание мира и безопасности неизменно остается ключевым приоритетом ШОС, он также назвал среди ключевых задач развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.





Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и ее защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - отметил Шойгу.





Он выразил уверенность в том, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой дальнейшего поступательного развития Шанхайской организации сотрудничества, поддержания стабильности и безопасности в зоне ответственности организации.





Дополнено:





Казахстанскую военную делегацию возглавил министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков.





Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, главы оборонных ведомств договорились и дальше содействовать укреплению дружеских и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС, расширять сотрудничество в целях обеспечения мира, стабильности и надежного устойчивого развития в регионе", - сообщает Минобороны .





Участники совещания подчеркнули, что особую озабоченность вызывает нестабильная обстановка в Афганистане.





Министр обороны Казахстана отметил, что позитивный характер отношений между государствами-членами, основанных на Хартии ШОС и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и других основополагающих документах, способствует сохранению мира и стабильности, а также поиску путей решения общих актуальных проблем в области безопасности на пространстве ШОС.



