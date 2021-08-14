ЕАБР намерен финансировать "зелёные" проекты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - ЕАБР вместе с Центром зеленых финансов МФЦА начинает подготовку и реализацию "зеленых" и социальных проектов в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Договор об этом подписан сегодня, сообщили в пресс-центре ЕАБР.

AIFC Green Finance Centre окажет содействие ЕАБР в поиске "зеленых" и социальных проектов, подготовке необходимой документации для рассмотрения Банком возможности их финансирования, а также в организации выдачи заключений независимыми компаниями о соответствии проектов принципам "зеленого" финансирования (Second opinion). Это еще один последовательный шаг ЕАБР на пути "зеленого" развития одного из наших ключевых акционеров - республики Казахстан. В 2020 году ЕАБР и администрация МФЦА стали акционерами AIFC Green Finance Centre - компании, созданной в целях внедрения "зеленых" финансовых инструментов в Казахстане и Центральной Азии. Ровно год назад, 12 августа 2020 года, мы совместно организовали первый в Центральной Азии выпуск "зеленых" облигаций АО "ФРП "Даму" на сумму 200 млн тенге. Сегодняшний договор - логичное продолжение нашего сотрудничества", - заявил заместитель председателя правления Евразийского банка Амангельды Исенов.

В 2019 году Советом ЕАБР утверждена программа финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2020–2024 годы. В 2020 году банком предоставлено финансирование по 3 новым проектам строительства генерирующих мощностей ВИЭ в Казахстане, установленной мощностью 110 МВт. Доля ВИЭ-проектов в энергетическом портфеле ЕАБР составляет 67%.

Согласно новой стратегии, ЕАБР как многосторонний банк развития будет расширять свое присутствие в области "зеленого" финансирования. В частности, планирует осуществлять активные заимствования на рынке "зеленых" облигаций, привлекать грантовое фондирование, предоставлять смешанное финансирование, способствовать трансферу инновационных технологий и разработке соответствующих регуляторных политик и процедур.

Финансирование исполнения подписанного сегодня договора будет осуществляться из средств Фонда технического содействия ЕАБР, который создан для содействия деятельности Банка и его потенциальных клиентов. Так, за счет средств Фонда, формируемых из чистой прибыли ЕАБР, могут покрываться предпроектные затраты, осуществляться субсидирование процентной ставки по выданным ЕАБР кредитам и обеспечиваться расширение инвестиционной деятельности в целом".

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