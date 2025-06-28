ЕАЭС должен возглавить процесс развития ИИ - Токаев

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Минск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается, и у ЕАЭС имеется исторический шанс возглавить этот глобальный исторический процесс, заявил вчера на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





Акорда





Он подчеркнул, что цифровые технологии играют ключевую роль в новых подходах к экономическому развитию и входят в перечень приоритетов государственной политики Казахстана.





Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров и упростить доступ бизнеса к общему рынку. Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации, лежащей в основе фундаментального технологического сдвига. В центре этого процесса находится искусственный интеллект - технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества", - заявил Токаев.





Сегодня ИИ внедряется в такие традиционные сферы, как коммуникации, транспорт, энергетика, производство, здравоохранение и образование, напомнил президент.





Согласно прогнозам, к 2030 году цифровизация и искусственный интеллект могут привнести в мировой ВВП более 15 трлн долларов, заменить до 300 млн рабочих мест, создать совершенно новые профессии", - утверждает глава государства.





Он подчеркнул, что мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается.





Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания", - считает президент.





Он предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.





Акорда





Токаев напомнил, что Казахстан последовательно развивает национальную цифровую инфраструктуру и в ближайшее время в стране будет запущен суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью, ресурсы которого будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В стране создан совет по развитию искусственного интеллекта и планируется принятие профильного закона. Также Казахстан расширяет партнерство с международными университетами и научными центрами для подготовки специалистов нового поколения.





В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения", - добавил Токаев.





Он выразил мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.





Для этого у нас имеется все необходимое - стратегические документы, накопленный опыт и понимание общих задач. Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза", - подытожил глава государства.





Акорда





Касаясь сотрудничества в рамках ЕАЭС, Токаев отметил, что Союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов.





В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения - 98 млрд долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", - отметил он.