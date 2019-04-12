ЕАЭС является надежным мостом между Европой и растущей Азией - Назарбаев

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - ЕАЭС - это надежный мост между Европой и растущей Азией. Такое мнение Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева было озвучено в его приветственном слове на открытии международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию инициативы Первого Президента РК об укреплении евразийской интеграции, передает Kazakhstan Today.

"В 1994 году в стенах МГУ мною впервые была озвучена идея создания интеграционного проекта. Тогда такое объединение представлялось мне как мощный экономический союз, который будет способствовать созданию стабильных условий для развития экономики и новых возможностей для благополучия граждан. Сегодня это стало реальностью. В этом году исполняется пять лет с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25 лет идее евразийской интеграции. Современный ЕАЭС - это огромный рынок с внешнеторговым оборотом свыше 750 миллиардов долларов, совокупный ВВП которого составляет два триллиона долларов, а население превышает 180 миллионов человек. Государствами-членами объединения обеспечена положительная динамика роста, существенное увеличение объемов внешней и взаимной торговли, активно осуществляется международное сотрудничество. В недалеком будущем ЕАЭС мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей Азией", - зачитал приветствие Елбасы первый заместитель руководителя администрации Президента РК Дархан Калетаев, сообщает Kazpravda.kz .

Назарбаев отметил, что развитие экономической интеграции способно стать ключевым источником диверсификации и роста экономики, укрепление конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности стран-участниц.

Расширение торгово-экономических связей с основными партнерами и новыми растущими рынками должно трансформироваться в импульс для повышения роли Евразийского экономического союза на всем континенте. Важным в этом направлении видится сопряжение ЕАЭС, инициативы по строительству экономического пояса Шелкового пути в группу сотрудничества ШОС и ЕС", - отметил Нурсултан Назарбаев.

В заключение Елбасы добавил, что ЕАЭС идет уверенными шагами к достижению основных целей.

Уверен, что выработанные в ходе конференции предложения и инициативы будут служить во благо развития диалога между нашими государствами", - резюмировал Первый Президент РК.

Также в ходе мероприятия было озвучено приветственное слово президента РФ Владимира Путина.

За прошедшие четверть века страны евразийского пространства прошли большой путь от идеи объединения равноправных государств, изложенной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в стенах МГУ, к успешному действующему экономическому союзу", - зачитал приветственную речь Владимира Путина начальник управления президента РФ по межрегиональным связям Владимир Чернов.

По мнению Владимира Путина, проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность.

Страны-члены ЕАЭС наращивают торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. Динамично развивается приграничное и межрегиональное сотрудничество, реализуются масштабные совместные проекты в самых различных сферах. Налаживается взаимодействие с другими многосторонними структурами континента. И конечно важно, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС дают дополнительные возможности для укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо наших братских народов", - заключил Путин.

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