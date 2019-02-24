ЕЭК готовит стратегию интеграционного развития до 2025 года

Москва. 28 января. Kazakhstan Today - В настоящее время страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовит стратегию интеграционного развития до 2025 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в "РИА Новости" сообщила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая, передает корреспондент агентства.

Как отметила Валовая, в мае президенты государств ЕАЭС поручили подготовить декларацию о дальнейшем развитии евразийской интеграции, которая 6 декабря была принята. В ней отражено несколько блоков, в частности обозначены те вопросы, которые возникли в процессе развития интеграции.

"Отдельным блоком в документе идут вопросы, связанные с устранением барьеров, изъятий и ограничений. "Нам надо дополнительно принять усилия, чтобы эту проблем решить", - подчеркнула спикер.

Третий блок декларации связан с реагированием на изменения, которые происходят на внешних рынках. "Мы видим, что мир меняется очень быстро, с такой скоростью, что те решения, те горизонты, которые мы наметили для себя в 2014 году, на сегодня уже не являются достаточными. И нам нужна более амбициозная повестка нашего сотрудничества для того, чтобы, когда мы выполним нашу программу, которая заложена нашим договором до 2025 года, мы не оказались в ситуации, что мы программу выполнили, но мир настолько быстро изменился что многие важные вещи, которые за это десятилетие появились, мы потеряли из виду. Нам нужна быстрая реакция на меняющийся мир", - рассказала министр.

По ее словам, в развитие этой декларации президенты стран ЕАЭС поручили ЕЭК подготовить документ, который определяет стратегические направления интеграционного развития до 2025 года.

Мы эту работу уже начинаем для того, чтобы в конце года этот документ с конкретными мерами, конкретными механизмами представить на рассмотрение глав государств. Пожалуй, на 2019 год это будет одно из наших основных направлений деятельности, мы будем аккумулировать все предложения и по текущим проблемам и задачам, и по амбициозным… Мы хотим 2019 год, год пятилетия нашего Евразийского экономического союза и 25-летия идеи Евразийской интеграции, завершить таким важным документом", - рассказала она.

При этом Валовая отметила, что в ходе подготовки документов будет проведено большое количество мероприятий.

В частности, она рассказала о двух масштабных проектах. "Мы в прошлом году начали важный проект - реструктурировали ранее проводившуюся школу для молодежи ЕЭК, мы сделали ее международной. Планируем этот проект продолжать каждый год в разных странах, чтобы собирать молодежь, создавать такой пул и понимать, чего молодежь ждет, а также рассказывать о наших планах. И в этом году мы хотим сделать еще школу для молодых журналистов. Мы сейчас это обсуждаем, потому что, действительно, надо больше рассказывать о том, что делается, о наших проблемах, чтобы повышать восприятие ЕАЭС в наших СМИ", - заключила спикер.

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