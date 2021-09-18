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ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

17.09.2021, 13:07 5752
ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии
Фото: kabar.kg
ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Единая экономическая комиссия и Шанхайская организация сотрудничества совместно проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Необходимость совместной практической работы в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования обсудили сегодня на саммите ШОС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента. Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при ШОС, а Армения - партнера по диалогу. С КНР у ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение. 
 

Это обеспечивает взаимосвязанность наших объединений", - заявил Мясникович. По его мнению, в рамках взаимодействия ЕАЭС и ШОС целесообразно уделить внимание перспективным многосторонним проектам. 

 

У нас есть ряд конкретных инициатив в рамках сотрудничества с КНР. Например, развитие цифровых транспортных коридоров, финансирование совместных проектов по линии банков развития, "Евразийский аэроэкспресс". Полагаю, нужно развивать эту практику, подключать другие страны-партнёры, в частности, Индию", - отметил председатель коллегии.

 
Сотрудничество в формате ЕАЭС – ШОС нашло отражение в одном из ключевых документов ЕАЭС – Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
 

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