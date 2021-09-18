ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

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ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Единая экономическая комиссия и Шанхайская организация сотрудничества совместно проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимость совместной практической работы в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования обсудили сегодня на саммите ШОС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента. Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при ШОС, а Армения - партнера по диалогу. С КНР у ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение.

Это обеспечивает взаимосвязанность наших объединений", - заявил Мясникович. По его мнению, в рамках взаимодействия ЕАЭС и ШОС целесообразно уделить внимание перспективным многосторонним проектам.

У нас есть ряд конкретных инициатив в рамках сотрудничества с КНР. Например, развитие цифровых транспортных коридоров, финансирование совместных проектов по линии банков развития, "Евразийский аэроэкспресс". Полагаю, нужно развивать эту практику, подключать другие страны-партнёры, в частности, Индию", - отметил председатель коллегии.

Сотрудничество в формате ЕАЭС – ШОС нашло отражение в одном из ключевых документов ЕАЭС – Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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