ЕЭК отмечает уменьшение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) ведут активную работу по устранению и недопущению появления новых препятствий для свободного перемещения товаров и услуг на внутренних рынках Союза, информирует пресс-служба ЕЭК.

"Главы государств-членов ЕАЭС неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий, и ограничений. Евразийская экономическая комиссия проводит последовательную, в том числе превентивную работу с государствами-членами по разрешению проблемных ситуаций", - сказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что в Российской Федерации с начала года трудовые иммигранты из стран ЕАЭС получили доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Для получения полиса ОМС гражданин должен выбрать страховую медицинскую организацию. Их реестр размещается на сайте www.ffoms.ru. Сам приказ можно найти на сайте Постоянного Комитета Союзного государства или на сайте Минздрава России. На руки выдается бумажный полис, действительный до конца соответствующего календарного года, но не более срока действия трудового договора.

Беларусь до 1 июля 2018 года отложила введение сертификации на бытовые электроприборы. К этому времени Евразийская экономическая комиссия должна принять технический регламент ЕАЭС "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". В этом случае у Беларуси не будет потребности вводить свои, дополнительные процедуры по сертификации, и обязательное подтверждение соответствия будет осуществляться согласно правилам ЕАЭС.

Кроме того, предприниматели стран ЕАЭС до конца года могут возить древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом через международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс (Российская Федерация). В настоящее время МАПП Верхний Ларс является единственным автотранспортным коридором, ведущим с таможенной территории Евразийского экономического союза в Армению.

"Казахстан не будет вводить ограничения на вывоз из страны отходов и лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС. Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан в конце января разместило на своем официальном сайте проект приказа, согласно которому вывоз из страны отходов и лома черных и цветных металлов планируется запретить только в том случае, если его цель - поставка за пределы ЕАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Армения в апреле на законодательном уровне вводит размещение информации о государственных закупках на русском языке. Обновление появится на веб-портале государственных закупок Министерства финансов Республики Армения. В ближайшее время также планируется завершить работу по переводу на русский язык интерфейса системы электронных закупок ARMEPS и пособия для участников закупок, информирует ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет - высший орган Союза, в состав которого входят президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет - орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии - орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

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