Экс-президент Афганистана был автором статьи о падении "марионеточного режима" в стране

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ВАШИНГТОН. 17 АВГУСТА - Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times о "падении марионеточного режима" в республике после ухода оттуда Советского Союза, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Статья авторства Гани, который тогда был помощником профессора антропологии университета Джона Хопкинса, вышла в газете 15 февраля 1989 года. Текст статьи и фотокопия номера доступны на сайте издания", - сообщает ria.ru.

Советы ушли из Афганистана, и падение осажденного марионеточного режима в Кабуле стало лишь вопросом времени", - писал Гани.

Он рассуждал об уникальной возможности для тогдашнего президента США Джорджа Буша определить позитивную повестку для республики.

Но пока он (Буш) решил просто подтвердить, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать афганскому сопротивлению военную помощь".

Молодой ученый критиковал американскую администрацию, потому что "афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры".

Администрация Буша могла настаивать на предоставлении афганскому народу права на самоопределение и брать на себя инициативу, направляя будущую экономическую помощь только свободно избранному правительству", - написал Гани.

Он писал, что афганцы не хотят, чтобы США контролировали политику страны, а ждут, чтобы Вашингтон перестал вступать в сговор с Пакистаном, чтобы определять будущее республики.

В отсутствие временного правительства, действительно представляющего афганский народ, нет никаких стимулов для мирной сдачи Кабула и других городов, все еще находящихся в руках поддерживаемого Советским Союзом режима. Почти 3 миллиона мирных жителей, запертых в осажденном Кабуле и уже находящихся на грани голода, наверняка понесут огромные потери, если окружающие группы сопротивления нападут на столицу", - предсказывал Гани.

В конце концов, давайте не будем забывать, что, помимо девяти лет советской оккупации, Афганистан может похвастаться почти 300-летней историей самоуправления. И, как цитируют западные корреспонденты одного из командиров сопротивления, не может быть компромиссов в отношении "свободы, достоинства и чести". Если Вашингтон перестанет рассматривать афганцев как наемников в своем антисоветском крестовом походе, он сможет понять их стремление к независимости, миру и процветанию", - заключил Гани.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях в Афганистане погибли более 15 тысяч советских военнослужащих. В 1989 году советские войска были выведены из страны. Гражданская война в Афганистане продолжилась. В 1992 году лишенное военной поддержки правительство Демократической республики Афганистан было свергнуто повстанцами, объединившимися в "Северный альянс", однако уже в 1996 году большую часть территорий страны, включая Кабул, захватило движение "Талибан". В 2001 году войска в Афганистан ввели США и их союзники для помощи официальным властям в вооруженной борьбе с талибами.

Как сообщалось ранее, "Талибан" заявил о захвате власти в Афганистане . В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В настоящее время сотни афганских беженцев пытаются покинуть страну на транспортных самолётах.

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