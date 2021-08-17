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В МИД России прокомментировали видео, на котором афганцы падают с улетающего самолета

16.08.2021 48574
МОСКВА. 16 АВГУСТА - Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она шокирована кадрами, на которых сняты афганцы, выпадающие из американских самолетов в Кабуле, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди, предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
 

В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

 
Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
 
Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
 
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
 
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации. По данным МИД РК, в Афганистане из граждан РК остались только сотрудники дипслужбы.
 

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