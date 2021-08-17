МИД: В Афганистане из граждан РК остались только сотрудники дипслужбы

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В МИД РК нет информации о находящихся в Афганистане граждан РК, за исключением сотрудников дипмиссии, передает KAZAKHSAN TODAY.

По информации МИДа, все граждане Казахстана уже покинули Афганистан. Вместе с тем дипломаты продолжают работу, их эвакуация пока не планируется, сообщают казахстанские СМИ.

Официального развернутого комментария по данному вопросу на официальных ресурсах МИДа пока нет.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в этой стране.

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