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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации с участием премьер-министра Аскара Мамина, руководителей ключевых ведомств: Комитета национальной безопасности, министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также секретаря Совета безопасности", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной.





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