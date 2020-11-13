Эксперт: блогеры без образования и ответственности подрывают авторитет профессионалов

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Развитие социальных сетей не оказало существенного влияния на продвижение демократии. Вместе с тем опасность соцсетей заключается в том, что не имеющие специальных знаний и навыков блогеры пытаются влиять на те или иные процессы, подрывая авторитет экспертов. Об этом заявил известный политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте РК Айдос Сарым, выступая сегодня на площадке ежегодного форума Astana Media Week 2020, передает Kazakhstan Today.

Когда Интернет только появился, появились социальные сети и существовало два-три мифа. Первый - что социальные сети в любой стране поспособствуют развитию демократии. Потому что любой человек может туда зайти, зарегистрироваться, может задать вопросы любому чиновнику, политологу. То есть они смогут свободно общаться и обмениваться мнениями", - цитирует Сарыма МИА "Казинформ" .

По словам эксперта, в некоторых моментах это действительно полезно. Во всех социальных сетях появляются новости, хотя, "если власть не очень умная, то этого не допускается".

Кроме того, соцсети позволяют людям создавать объединения, совместно решать свои вопросы. Но нюанс в том, кто и для каких целей эту возможность использует.

Допустим, для каких-то маргинальных личностей - это хорошее средство", - сказал Сарым.

Также политолог отметил важность Интернета и социальных сетей для общения людей во всем мире. По его словам, 97% казахстанской молодежи находится в интернете и социальных сетях. Сегодня там присутствуют и чиновники.

Как подчеркнул Сарым, есть миф и о том, что социальные сети помогают сближению в гражданском обществе.

Но на самом деле, по его мнению, появление социальных сетей не привело к развитию демократии, потому что демократия - это процедура; это то, что требует подчинения какому-то порядку.

В социальных сетях Казахстана постоянно днем и ночью происходит революция, постоянно проклинают власть. Однако это не ведет к каким-то действиям. Если посмотреть, есть хорошие возможности, но социальные сети ничего такого не сделали для демократии", - отметил Айдос Сарым.

По его словам, в митингах участвует меньше одного процента политически активного населения. В целом между высказываниями в Интернете и делами есть большое расстояние. При этом участие в дискуссиях в социальных сетях не имеет никакого отношения к демократии.

Айдос Сарым также отметил, что опасность социальных сетей заключается в том, что в них нарушается социальная иерархия, когда любой пользователь может оспаривать авторитет любого специалиста, что снижает их ценность в глазах общества. Основную роль в этом играют блогеры, у которых нет специального образования, нет ответственности, но они могут свободно высказываться по любому поводу.

Напомним, вчера в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020. Это ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: "Работа с построением будущего". Традиционно Astana Media Week проходит три дня. В рамках мероприятия будут обсуждены тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере. В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-, телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.

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