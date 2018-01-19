Эксперты прокомментировали деятельность Казахстана в роли непостоянного члена СБ ООН

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Деятельность Казахстана в роли непостоянного члена Совета безопасности ООН, а также итоги визита президента РК в США прокомментировали эксперты, передает Kazakhstan Today.

По мнению президента антиядерного фонда Global Security Institute Джонатана Граноффа, Казахстан имеет беспрекословное моральное право и авторитет в деле ядерного нераспространения, поэтому его председательство в Совете Безопасности ООН создает уникальный исторический момент для прогресса в этой сфере.

"Казахстан играет уникальную роль в сфере ядерного нераспространения, отказавшись от тысячи ядерных боеголовок. Страна на себе испытала ужасные последствия для здоровья населения после 450 ядерных испытаний и знает о том, какую угрозу несет ядерное оружие. Казахстан обладает большим потенциалом и беспрекословным авторитетом для прекращения распространения ядерного оружия", - цитирует эксперта " Казинформ ".

Гранофф добавил, что у Казахстана "выстроены отличные отношения с США, Россией, Китаем, Индией, Пакистаном и другими странами, обладающими ядерным оружием. Поэтому Казахстан играет важную роль, предоставляя необходимую площадку для дискуссий".

"Казахстан проводит грандиозную работу в создании мира, более безопасного и свободного от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. В этом плане очень важным документом выступает выдвинутый Нурсултаном Назарбаевым Манифест "Мир. XXI век". Я думаю, что народ Казахстана может гордиться этим документом, который должен быть распространен и усвоен лидерами всех стран", - добавил эксперт.

Постоянный представитель в ООН международной конфедерации католических организаций "Caritas Internationalis" Джозеф Корнелиус Донелли, член постоянной рабочей группы ООН по работе с неправительственными организациями, отмечает, что Казахстан на посту непостоянного члена СБ ООН демонстрирует исключительную открытость для работы с неправительственным сектором.

По его словам, наша республика в качестве непостоянного члена СБ ООН организовала широкие и инклюзивные консультации по этому вопросу, дав основательный сигнал мировому сообществу о необходимости продолжения работы с неправительственным сектором.

"Ярким примером необходимости кооперации с неправительственным сектором также стал Астанинский процесс по Сирии", - отметил Донелли.

По словам главы секции мира и безопасности структуры "ООН-женщины" Паиви Каннисто, Казахстан вносит большой вклад в дело глобальной защиты женщин.

"Мы очень благодарны Казахстану за поддержку наших усилий в защите прав и повышении социально-экономических возможностей женщин - дипломатия Казахстана вносит большой вклад в этом направлении. Мы убеждены, что антиядерные усилия РК и его пацифистская позиция будут содействовать решению многих международных проблем человечества, в том числе улучшит положение женщин на планете", - сказала она.

Мейрат Омаров, руководитель отдела внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, прокомментировал итоги встречи президентов Казахстана и США. По его мнению, эта встреча стала прорывом во внешнеполитической сфере не только в Казахстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.

"Это стало возможным благодаря тому, что наш президент на данной встрече обсуждал проблемы всей Центральной Азии. В этой связи было предложено США продолжить сотрудничество в формате С5+1", - отметил Омаров.

Вторым знаковым моментом визита Назарбаева в США эксперт назвал председательство в Совете безопасности ООН. "Казахстан выдвигает весомые инициативы, начиная от глобального разоружения к 2045 году и завершая нормализацией ситуации в Афганистане. Исходя из этого, был обсужден вопрос, связанный с Афганистаном, поскольку без установления мира в этой стране нельзя говорить о стабильности всей Центральной Азии", - пояснил эксперт.

Директор центра внешней политики Фонда "Наследие" Люк Коффи высказал мнение, что Казахстан может помочь в стабилизации ситуации в Афганистане.

"Я доволен тем, как прошла встреча президента Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом в Белом доме. Проведение этой встречи Д. Трампом, находящимся на президентском посту менее года, говорит о том, что связи между Казахстаном и США поднялись на новый уровень. Казахстан является важным партнером США в Центральной Азии. У нас есть много общих испытаний, а также достаточно общих возможностей. Надеюсь, что этот визит станет первым шагом в долгосрочных отношениях между Казахстаном и США", - сказал Коффи, добавив, что следующий шаг в партнерстве двух стран касается Афганистана - Казахстан как ведущее государство региона может помочь в формировании стабильности в Афганистане в экономических вопросах и вопросах безопасности.

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