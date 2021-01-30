Елбасы направил благодарственные письма 18 тысячам активистов и сторонников партии Nur Otan

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма более 18 тысячам рядовых активистов и сторонников партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Дорогие друзья! Как вы знаете, в рамках прошедшей электоральной кампании наша партия менее чем за месяц провела порядка 28 тысяч агитационных мероприятий и встреч с охватом более 7 миллионов избирателей. В каждом городе и районе более 7 тысяч нуротановцев встретились с представителями старшего поколения, молодежью, врачами, учителями, рабочими, аграриями, предпринимателями, интеллигенцией и многими другими. Открыто обсуждались проблемы, цели, с которыми партия идет на выборы. Большой вклад в победу партии Nur Otan внесли наши молодые активисты. В рамках акции "От двери к двери" жасотановцы обошли 1,4 млн домов и квартир, распространив 6,2 млн агитационных материалов. В регионах активно работали общественные приемные, поступило 95 тысяч обращений. Наши кандидаты и доверенные лица приняли более 48 тысяч человек", - написал Байбек.

По его словам, за активное участие в агитационной кампании партии Nur Otan в ходе прошедших выборов, Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма более 18 тысячам рядовых активистов и сторонников партии. Свыше 70% из них являются жителями районов и малых городов. Более 36% награждаемых - женщины, 27% - молодежь до 35 лет.

Как отметил Елбасы, убедительная победа, достигнутая в год 30-летия нашей Независимости, демонстрирует приверженность народа курсу стабильного развития страны. Поэтому в течение месяца наша партия представит общественности дорожные карты по реализации предвыборных обещаний во всех районах, городах и областях с конкретными целевыми индикаторами, сроками реализации по годам, а также ответственными исполнителями. Nur Otan - партия реальных дел и ясных целей! Преодолев испытания, победим вместе", - резюмировал зампред партии.





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