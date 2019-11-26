Елбасы поручил начать разработку предвыборной программы партии Nur Otan

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями региональных филиалов партии поручил начать разработку предвыборной программы под руководством премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району, сообщила пресс-служба Елбасы.

В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Необходимость принятия новых программ совпала с новым электоральным циклом. Поэтому новые программы должны стать основой предвыборных программ партии на выборы в маслихаты по каждому региону. Что касается предвыборной программы партии Nur Otan на выборы в мажилис, то премьер-министру как члену бюро политсовета надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы", - сказал Первый Президент Казахстана.

Вместе с тем Елбасы указал на важность проведения открытого внутрипартийного отбора для формирования качественных партийных списков.

Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии также отметил необходимость усиления работы партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.

Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен Съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи. Сейчас Jas Otan совместно с госорганами готовит новую программу "Жастар-Отанга" до 2025 года. В ней будут отражены ответы на все запросы современной молодежи. В апреле новую программу нужно вынести на Съезд Jas Otan", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Говоря о партийной работе Первый Президент также заявил о необходимости кардинально усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракции в маслихатах.

Сегодня все реформы направлены на развитие регионов. Только за последние 10 лет местные бюджеты выросли почти в 3 раза, составив 4,7 трлн тенге. Важно обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. Кроме того, следует принять меры по дальнейшему улучшению работы депутатов и укреплению статуса всех маслихатов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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