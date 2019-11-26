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Назарбаев призвал консолидироваться вокруг президента Токаева

25.11.2019, 13:19 14203
Назарбаев призвал консолидироваться вокруг президента Токаева
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал консолидироваться вокруг президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня Нурсултан Назарбаев проводит совещание с участием представителей региональных филиалов партии Nur Otan", - сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в Twitter.

 
Он добавил, что "в ходе выступления Елбасы вновь напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и обеспечения преемственности политического курса".
 
Напомним, ранее Первый Президент РК сообщил, что президент Токаев советуется с ним. "Ну, советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы", - сказал Елбасы. 
 

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