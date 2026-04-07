Страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти в мае

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание группы восьми стран - участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года. В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В рамках обязательств по поддержке стабильности нефтяного рынка восемь стран-участниц решили провести корректировку добычи в мае 2026 года в размере 206 тыс. баррелей в сутки из дополнительных добровольных корректировок в 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года. Объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно", - говорится в сообщении.


Было отмечено, что страны продолжат внимательно следить за ситуацией. Они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения, приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.

Восемь стран - участниц ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит участникам возможность ускорить компенсацию. Страны подтвердили свое общее обязательство достичь полного соответствия декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут отслеживаться совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК). Они подтвердили намерение полностью компенсировать любой избыточный объем добычи с января 2024 года.

Кроме того, восемь стран - участниц ОПЕК+ подтвердили заявление комитета на его 65-м заседании, подчеркнув критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергоресурсов.

Комитет проанализировал текущую ситуацию на рынке нефти и подчеркнул важнейшую роль декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности мировых энергетических рынков, особо отметив критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.

Комитет также выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических объектов до полной мощности требует значительных затрат и времени, что влияет на общую доступность поставок. Комитет подчеркнул, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, в том числе атаки на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, повышают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия в рамках декларации о сотрудничестве по поддержке стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и глобальной экономики.

В связи с этим восемь стран - участниц ОПЕК+ высоко оценили инициативу стран декларации о сотрудничестве по обеспечению непрерывности поставок, особенно за счет использования альтернативных экспортных маршрутов, что способствовало снижению волатильности рынка.

Страны продолжат проводить ежемесячные встречи для анализа рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 3 мая 2026 года.

Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.

Особую обеспокоенность у участников рынка вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива - ключевой артерии мировой торговли энергоресурсами, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые ограничения судоходства в этом районе способны вызвать масштабные перебои в поставках и усилить ценовую волатильность на глобальном рынке.
 
новости по теме

В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций

Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций за три года, сообщает пресс-служба правительства.

Важным шагом стал запуск Единого портала недропользования, который обеспечивает прозрачный доступ к услугам. На основе передовой мировой практики "первый пришел - первый получил" значительно упрощены процессы предоставления права недропользования. Это позволило за три последних года привлечь в геологоразведку около 280 млрд тенге частных инвестиций", - говорится в сообщении.


Кроме того, подчеркивается, что внедрены международные стандарты отчетности по запасам.

Для дальнейшего устойчивого подхода к геологическим исследованиям осуществляется переход к формированию геофизических карт масштабом 1 к 50 000. Формируется современная и технологичная модель развития геологической отрасли. В числе долгосрочных приоритетов - вовлечение в экономический оборот техногенных минеральных образований, системная работа по инвентаризации месторождений подземных вод, а также подготовка специалистов новой формации - геологов, инженеров и аналитиков, способных работать в условиях цифровой трансформации отрасли. В Астане создается геологический кластер, включающий в себя аналитическую лабораторию, кернохранилище и фондохранилище геологической информации. Центр объединит кадровые и технические ресурсы и будет способствовать ускорению профильных исследований", - заявили в пресс-службе.


В правительства отметили, что Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и рассматривается инвесторами как один из приоритетных регионов для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых.

В стране насчитывается порядка 10 тыс. месторождений, общий объем запасов по ключевым видам сырья составляет свыше 2,3 тыс. тонн золота, 4,3 млрд тонн нефти, 3,8 трлн кубометров газа, 33,5 млрд тонн угля и 26,7 млрд тонн железа. Существенную часть ресурсной базы формируют редкоземельные металлы, в том числе открытое в 2025 году месторождение Куйрыктыколь с запасами порядка 800 тыс. тонн церия, неодима, иттрия и других элементов", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" и British Petroleum решили возобновить сотрудничество в геологоразведке.
 
В китайском Ухане открылось представительство QazTrade

Ухань. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Ухане открылось представительство QazTrade. Представительство в Ухане становится частью уже формирующейся сети присутствия Казахстана в Китае. На сегодняшний день партнерские офисы QazTrade работают в ряде ключевых городов, таких как Хэфэй, Сиань, Чанша, Нанкин, Тяньцзинь, Чэнду и Циндао, сообщили в пресс-службе Центра развития торговой политики.

Сейчас мы выстраиваем работу так, чтобы бизнес не просто приезжал на переговоры, а мог постоянно работать на рынке. Для этого и нужна такая сеть по Китаю. QazTrade не только сопровождает компании, мы помогаем им напрямую работать с китайскими партнерами на местах. Ухань в этом смысле очень важная точка. Это крупный логистический узел, через который сходятся сразу несколько регионов с большим спросом", - рассказал генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.


Также состоялось подписание соглашения между QazTrade и китайской компанией GuanYu International Supply Chain, специализирующейся на логистике и продвижении иностранной продукции на рынке КНР. Документ предусматривает продвижение казахстанской продукции в Центральном Китае, организацию B2B-встреч, сопровождение переговоров и поддержку поставок.

По данным QazTrade, товарооборот с провинцией Хубэй, где расположен Ухань, в 2025 году составил $163,6 млн, увеличившись на 12,1%.

Как сообщалось ранее, казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао.
 
"КазМунайГаз" и British Petroleum решили возобновить сотрудничество в геологоразведке

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтяная компания "КазМунайГаз" и BP Exploration Operating Company Limited в рамках форума Geoscience & Exploration Central Asia подписали соглашение о сотрудничестве в геологоразведке и разработке перспективного Устюртского блока в Мангистауской области, сообщает КМГ.

Подписание соглашения знаменует новый этап двустороннего сотрудничества. Ранее компания принимала участие в реализации ряда крупных нефтегазовых проектов в нашей стране", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что возобновление партнерства открывает новые возможности для совместной реализации перспективных инициатив в геологоразведке, направленных на укрепление ресурсной базы Казахстана.

Ранее сообщалось, что транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.
 
Казахстан подписал контракт с хорватской компанией на разведку и добычу углеводородов в Актюбинской области

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Шыгыс в Актюбинской области подписан между Министерством энергетики РК, нацкомпанией "КазМунайГаз" и дочерней компанией Хорватского агентства по углеводородам (CHA) - GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. в рамках Международного геологического форума в Астане, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Проект "Шыгыс" будет реализован на паритетной основе (50/50), при этом хорватская сторона обеспечит полное финансирование этапа геологоразведки. Минимальная программа работ включает проведение 2D-сейсморазведки в объеме 500 км и бурение поисковой скважины глубиной 3500 м", - проинформировали в министерстве.


В ведомстве сообщили, что подписанный контракт закрепляет статус стратегического партнерства Казахстана и Хорватии.

Отмечается, что хорватская компания впервые заходит в сектор геологоразведки Казахстана.

В рамках форума вице-министр энергетики Ерлан Акбаров озвучил стратегические приоритеты развития недропользования и масштабные изменения в законодательстве, направленные на привлечение инвестиций.

Он подчеркнул, что с 2023 года объем инвестиций в геологоразведку составил порядка 433 миллиардов тенге, а количество действующих контрактов на разведку и добычу углеводородов выросло до 319.

Ерлан Акбаров сообщил, что в период с 2022 по 2025 годы были внедрены концептуальные поправки в законодательство, включая внедрение понятия "нетрадиционных углеводородов", упрощение процедур электронных аукционов и разработку улучшенного модельного контракта для сложных проектов, предоставляющего значительные фискальные преференции.

Новые меры позволили снизить административные барьеры: теперь инвесторы имеют право на корректировку ошибок в аукционных заявках и возможность возврата участка без штрафов, если сейсмические исследования подтвердили отсутствие перспектив бурения, что экономит недропользователям до 300 тысяч долларов США на каждом этапе. В рамках цифровизации и повышения прозрачности отрасли отмечена эффективность 11 проведенных аукционов, по итогам которых реализован 121 участок с инвестиционными обязательствами на сумму 55 миллиарда тенге", - уточнили в Минэнерго.


Ерлан Акбаров также акцентировал внимание на поддержке зрелых месторождений через внедрение режима "альтернативного налога на недропользование", что позволит продлить срок их эксплуатации до 25 лет. При этом стратегический контроль государства усиливается: для всех крупных месторождений законодательно закреплено обязательное участие национальной компании на уровне не менее 50%.

В министерстве отмечают, что за последние два года 35 месторождений нефти перешли на стадию добычи, а на проектах Рожковское, Южный Аксай и Анабай уже начата добыча газа.

Особый акцент сделан на активизации геологоразведки, в связи с чем в Кодекс "О недрах и недропользовании" внесены поправки, касающиеся работы на малоизученных территориях. Эти изменения направлены на создание максимально благоприятных условий для инвесторов и упрощение процедур получения права на недропользование", - пояснили в ведомстве.


Сообщается, что в ближайшее время на аукцион будет выставлен ряд новых перспективных участков для обеспечения долгосрочной энергетической стабильности Казахстана.

Напомним, в Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли. Крупные запасы углеводородов в Казахстане будут искать с помощью новых технологий и ИИ.
 
США продлили лицензию на транзит российской нефти в Китай через Казахстан

Самарканд. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продлило лицензию на транзит российской нефти в Китай через Казахстан, сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.

По итогам проведенных переговоров с OFAC срок лицензии на осуществление транзита российской нефти в КНР продлен до 19 марта 2027 года. Работа и дальнейшее взаимодействие с OFAC по данному вопросу будут продолжены. Вопрос увеличения объемов транспортировки обсуждается между Министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации. Таким образом, транзит российской нефти в КНР продолжаются на основании предусмотренных санкционных исключений", - заявила она.


Асель Серикпаева заверила, что ситуация находится на постоянном мониторинге.

Напомним, цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана.
 
Ибрахим Жанлыел стал главой Air Astana

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ибрахим Жанлыел вступил в должность главного исполнительного директора группы компаний Air Astana, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ибрахим Жанлыел занимал должность главного финансового директора авиакомпании с 2017 года и на протяжении предыдущих 14 лет входил в состав руководящей команды, формировавшей стратегическое и финансовое развитие перевозчика, что в итоге привело к выходу компании на фондовые рынки Великобритании и Казахстана в 2024 году.

Как отметили в компании, в должности главного исполнительного директора Ибрахим Жанлыел сосредоточится на повышении операционной эффективности, обеспечении устойчивого роста и дальнейшего развитии двухбрендовой стратегии Air Astana и FlyArystan.

Для меня большая честь возглавить группу Air Astana. Это важный этап не только в моей карьере, но и знак преемственности для всех наших 7000 сотрудников и заинтересованных сторон. Я намерен сохранить и укрепить ключевые принципы, заложенные с момента основания компании, обеспечивая высочайшие стандарты операционной деятельности, безопасности и качества обслуживания, высокий уровень корпоративного управления, а также коммерческой и финансовой независимости", - заявил Ибрахим Жанлыел.


Ранее сообщалось, британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana.
 
Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао

Циндао. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгово-экономической миссии в Циндао казахстанские компании достигли договоренностей с китайскими партнерами на общую сумму $125 млн, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Провинция Шаньдун - один из крупнейших экономических регионов Китая с развитой промышленной базой и емким потребительским рынком. По данным QazTrade, по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Шаньдуном достиг $2,2 млрд, увеличившись более чем на 40%. В миссии приняли участие более 25 казахстанских компаний. Основной акцент был сделан на прямых B2B-встречах с китайскими импортерами и дистрибьюторами", - рассказали в ведомстве.


Казахстанская сторона представила продукцию агропромышленного комплекса и глубокой переработки. Мука, масложировая продукция, мед, молочные изделия и кондитерские товары вызвали высокий интерес со стороны китайского бизнеса, подчеркнули в МТИ.

В ведомстве отметили, что 2026 год объявлен в Китае годом импорта казахстанских товаров. В Казахстане - годом экспорта в Китай. На этом фоне торгово-экономическая миссия в Циндао стала практическим шагом по расширению поставок.

Также в пресс-службе рассказали, что в рамках официального визита в Китай министр торговли и интеграций Арман Шаккалиев принял участие на форуме "Экспорт в Китай - отбор ШОС", который стала одной из ключевых площадок для продвижения казахстанского экспорта на китайский рынок.

Шаккалиев отметил, что Казахстан рассматривает Китай как стратегического партнера и последовательно развивает сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Он подчеркнул, что за последние три года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый и динамичный рост. С 41 млрд долларов в 2023 году до 48,7 млрд долларов в 2025 году.

Платформа "Экспорт в Китай" создает эффективные условия для прямого взаимодействия бизнеса и выхода на рынок провинции Шаньдун и Китая в целом", - отметил он.


Также министр провел встречи с руководителями провинции Шаньдун, заместителем губернатора Вэнь Нуаня и мэром города Циндао Жэнь Гана.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая промышленную кооперацию, логистику и внедрение современных технологий.

Напомним, что товарооборот Казахстана и Китая вырос на 11%, до 48,7 млрд долларов.
 
Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году агропромышленный комплекс Казахстана продемонстрировал один из самых значимых результатов за последние годы, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции впервые достиг 7 млрд долларов США (3,5 трлн тенге), что отражает не только рост поставок, но и качественные системные изменения в отрасли. Ключевым фактором этого роста стало масштабное расширение льготного кредитования до 1 трлн тенге", - проинформировали в ведомстве.


В министерстве рассказали, что льготное финансирование сроком до 15 месяцев под 5% годовых было направлено на пополнение оборотного капитала сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Такой механизм обеспечил аграриям доступ к необходимым ресурсам на всех этапах производственного цикла - от проведения посевной кампании до переработки и реализации готовой продукции. В условиях сезонности сельского хозяйства это стало критически важным фактором устойчивости бизнеса.

Главным макроэкономическим эффектом стало поступление валютной выручки в объеме 7 млрд долларов США. Эти средства усилили платежный баланс страны, повысили устойчивость национальной экономики и стали дополнительным источником внешней ликвидности. Таким образом, экспорт сельхозпродукции превысил 3,5 трлн тенге. Сумма прибыли стала крупнейшей за последние 5 лет. Самыми крупными странами - получателями отечественных товаров стали Узбекистан, КНР, Таджикистан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, РФ и другие", - говорится в сообщении.


В топ самых популярных видов продукции вошли пшеница, мука пшеничная, кормовая мука, ячмень, семена льна, масло подсолнечное, жмыхи и так далее.

При этом, отметили в МСХ, влияние льготного финансирования не ограничивается только ростом экспорта. Оно оказывает комплексное воздействие на всю структуру АПК. В частности, наблюдается уверенное развитие перерабатывающего сегмента: экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью достиг 3,6 млрд долларов, увеличившись на 35,3%. Доля переработанной продукции в общем экспорте превысила 50%, что свидетельствует о постепенном отходе от сырьевой модели в пользу более устойчивой и диверсифицированной экономики.

Положительная динамика отмечается и во внутреннем производстве. Выпуск продуктов питания вырос на 8,1% и составил 3,9 трлн тенге, производство напитков увеличилось на 9,7%, достигнув 1,2 трлн тенге. Рост объемов стимулировал развитие смежных отраслей - транспорта, логистики, хранения и торговли, создавая мультипликативный эффект для всей экономики", - уточнили в МСХ.


Также доступ к льготному финансированию повысил деловую активность в регионах. Сельхозпредприятия и перерабатывающие мощности увеличили загрузку, что положительно сказалось на занятости и развитии сельских территорий.
 
