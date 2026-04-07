Страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти в мае

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось - Состоялось заседание группы восьми стран - участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года. В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, сообщила пресс-служба правительства РФ.





В рамках обязательств по поддержке стабильности нефтяного рынка восемь стран-участниц решили провести корректировку добычи в мае 2026 года в размере 206 тыс. баррелей в сутки из дополнительных добровольных корректировок в 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года. Объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно", - говорится в сообщении.





Было отмечено, что страны продолжат внимательно следить за ситуацией. Они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения, приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.





Восемь стран - участниц ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит участникам возможность ускорить компенсацию. Страны подтвердили свое общее обязательство достичь полного соответствия декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут отслеживаться совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК). Они подтвердили намерение полностью компенсировать любой избыточный объем добычи с января 2024 года.





Кроме того, восемь стран - участниц ОПЕК+ подтвердили заявление комитета на его 65-м заседании, подчеркнув критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергоресурсов.





Комитет проанализировал текущую ситуацию на рынке нефти и подчеркнул важнейшую роль декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности мировых энергетических рынков, особо отметив критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.





Комитет также выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических объектов до полной мощности требует значительных затрат и времени, что влияет на общую доступность поставок. Комитет подчеркнул, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, в том числе атаки на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, повышают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия в рамках декларации о сотрудничестве по поддержке стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и глобальной экономики.





В связи с этим восемь стран - участниц ОПЕК+ высоко оценили инициативу стран декларации о сотрудничестве по обеспечению непрерывности поставок, особенно за счет использования альтернативных экспортных маршрутов, что способствовало снижению волатильности рынка.





Страны продолжат проводить ежемесячные встречи для анализа рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 3 мая 2026 года.





Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.



