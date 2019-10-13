Назарбаев рассказал, почему ушел с поста президента

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Первый Президент Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" рассказал, почему сложил полномочия, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение.

"Спасибо народу, который все эти годы избирал, и я был главой государства. Все равно у какой-то части населения может быть усталость от одного человека. Этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте, нужны изменения, нужны новые люди, новые кадры", - сказал Назарбаев.

Я думаю, что я правильно сделал. И не жалею нисколько о том, что я это сделал и кого я избрал преемником", - добавил Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев высказался о "двоевластии" в Казахстане.

Я слышу это все, читаю, смотрю. Это, как говорят, "от лукавого". Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было и так далее. Это наши беглые воры - предатели Родины. Они оттуда запускают (слухи), чтобы спокойную жизнь народа разрушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Такое не только у нас. Это французский, российский, отчасти американский вариант. Президент Токаев избран всенародно. Он является президентом. Что касается меня, вам тоже известно. Согласно закону, я являюсь председателем Совета безопасности. Да, этот орган решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры. Но это коллегиальный орган, я только председатель. А там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок", - сказал Первый Президент, отметив, что его статус определен законом и в задачи входит обеспечить работу Совета безопасности, руководство партией Nur Otan, Ассамблеей народа Казахстана.

Назарбаев также сообщил, что президент Токаев советуется с ним. "Ну, советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы", - сказал Елбасы.

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