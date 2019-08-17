Елбасы пригласил блогеров и активистов к сотрудничеству с Nur Otan

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев пригласил блогеров и активных казахстанцев к сотрудничеству с партией Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Мы видим и слышим наших активных граждан, блогеров, которые начали выступать со своими предложениями. Если они действительно болеют за нашу страну, мы приглашаем их всех работать совместно с партией для осуществления предложенных идей", - сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании бюро политического совета партии Nur Otan , сообщил портал elbasy.kz .

На совещании Елбасы подчеркнул, что за 20 лет Nur Otan стал мощнейшей политической силой страны и что в условиях глобальных изменений перед партией стоят новые и более сложные задачи.

Казахстан, как и другие быстро развивающиеся страны, столкнулся с "ловушкой среднего дохода". По всему миру отмечается стагнация доходов среднего класса. Серьезное влияние также оказывают негативные глобальные тренды", - сказал председатель партии.

Он указал на необходимость своевременного реагирования на вызовы и растущие запросы граждан.

Вместе с тем, несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в Стратегии до 2050 года, - войти в тридцатку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран. Чтобы этого добиться, в первую очередь нужны стабильность, единство и, самое главное, трудолюбие всех казахстанцев. Каждому из нас это нужно понять. Этот путь проходили все страны тридцатки", - сказал Первый Президент Казахстана.

Назарбаев остановился на приоритетных направлениях работы партии по достижению целей стратегического курса развития до 2050 года.

Для этого наша партия, во-первых, должна консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны. Когда есть внутреннее единство и согласие - тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность и строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти", - уточнил председатель партии.

Елбасы отметил важность проведения качественной подготовки к предстоящей электоральной кампании в мажилис и маслихаты.

Впереди нас ждут важные выборы в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании", - сказал Первый Президент Казахстана.

Он подчеркнул необходимость активизации работы Nur Otan по решению проблем граждан в регионах страны.

Задача Nur Otan - эффективный общественный и партийный контроль, качественное исполнение всех обещаний, которые мы дали народу - реализация "5 институциональных реформ", предвыборной программы партии до 2021 года, программы избранного президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Все они направлены на улучшение жизни казахстанцев", - сказал Елбасы.

Вместе с тем, председатель партии Nur Otan акцентировал внимание на важности принятия информационно-идеологической стратегии с целью повышения доверия общества к партии.

Необходимо открыто говорить о проблемах и добиваться их решения конкретно на местах. Наша задача - сформировать атмосферу доверия в обществе. Для этого нужен диалог всех общественных, политических сил, бизнеса, интеллигенции, экспертов и граждан. Необходимо использовать все имеющиеся площадки. Должна быть целенаправленная работа для решения конкретных проблем. Мы должны дать нашим гражданам уверенность в будущем", - сказал Первый Президент Казахстана.

Как сообщалось ранее, на заседании Бюро политического совета партии было принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку партии Nur Otan Г. Абдыкаликовой, Н. Алимжанову, Н. Ашимбетову и Ж. Омарбековой.

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