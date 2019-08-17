Елбасы пригласил блогеров и активистов к сотрудничеству с Nur Otan

Мы видим и слышим наших активных граждан, блогеров, которые начали выступать со своими предложениями. Если они действительно болеют за нашу страну, мы приглашаем их всех работать совместно с партией для осуществления предложенных идей", - сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании бюро политического совета партии Nur Otan, сообщил портал elbasy.kz.
На совещании Елбасы подчеркнул, что за 20 лет Nur Otan стал мощнейшей политической силой страны и что в условиях глобальных изменений перед партией стоят новые и более сложные задачи.
Казахстан, как и другие быстро развивающиеся страны, столкнулся с "ловушкой среднего дохода". По всему миру отмечается стагнация доходов среднего класса. Серьезное влияние также оказывают негативные глобальные тренды", - сказал председатель партии.
Он указал на необходимость своевременного реагирования на вызовы и растущие запросы граждан.
Вместе с тем, несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в Стратегии до 2050 года, - войти в тридцатку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран. Чтобы этого добиться, в первую очередь нужны стабильность, единство и, самое главное, трудолюбие всех казахстанцев. Каждому из нас это нужно понять. Этот путь проходили все страны тридцатки", - сказал Первый Президент Казахстана.
Назарбаев остановился на приоритетных направлениях работы партии по достижению целей стратегического курса развития до 2050 года.
Для этого наша партия, во-первых, должна консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны. Когда есть внутреннее единство и согласие - тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность и строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти", - уточнил председатель партии.
Елбасы отметил важность проведения качественной подготовки к предстоящей электоральной кампании в мажилис и маслихаты.
Впереди нас ждут важные выборы в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании", - сказал Первый Президент Казахстана.
Он подчеркнул необходимость активизации работы Nur Otan по решению проблем граждан в регионах страны.
Задача Nur Otan - эффективный общественный и партийный контроль, качественное исполнение всех обещаний, которые мы дали народу - реализация "5 институциональных реформ", предвыборной программы партии до 2021 года, программы избранного президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Все они направлены на улучшение жизни казахстанцев", - сказал Елбасы.
Вместе с тем, председатель партии Nur Otan акцентировал внимание на важности принятия информационно-идеологической стратегии с целью повышения доверия общества к партии.
Необходимо открыто говорить о проблемах и добиваться их решения конкретно на местах. Наша задача - сформировать атмосферу доверия в обществе. Для этого нужен диалог всех общественных, политических сил, бизнеса, интеллигенции, экспертов и граждан. Необходимо использовать все имеющиеся площадки. Должна быть целенаправленная работа для решения конкретных проблем. Мы должны дать нашим гражданам уверенность в будущем", - сказал Первый Президент Казахстана.
Как сообщалось ранее, на заседании Бюро политического совета партии было принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку партии Nur Otan Г. Абдыкаликовой, Н. Алимжанову, Н. Ашимбетову и Ж. Омарбековой.
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