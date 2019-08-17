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Определены имена новых мажилисменов от партии Nur Otan

16.08.2019, 18:38 10450
Определены имена новых мажилисменов от партии Nur Otan
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Определены имена новых мажилисменов от партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе заседания Бюро политического совета под председательством лидера партии Н.А. Назарбаева принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку Nur Otan Г.Н. Абдыкаликовой, Н.Б. Алимжанову, Н.К. Ашимбетову и Ж.К. Омарбековой", - сообщается на официальной странице партии в Twitter.

 
Кроме этого, Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве 21 августа расширенного заседания политического совета Nur Otan с участием правительства, фракции партии в мажилисе парламента, а также руководителей регионов.
 
Напомним, на сегодняшнем заседании Бюро партии Nur Otan обсуждена подготовка к выборам в новых законодательных условиях. Руководитель партии - Елбасы Нурсултан Назарбаев - призвал партийцев активизировать подготовку к выборам в мажилис, сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
 

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