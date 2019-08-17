Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Определены имена новых мажилисменов от партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания Бюро политического совета под председательством лидера партии Н.А. Назарбаева принято решение о передаче мандатов депутатов мажилиса парламента по партийному списку Nur Otan Г.Н. Абдыкаликовой, Н.Б. Алимжанову, Н.К. Ашимбетову и Ж.К. Омарбековой", - сообщается на официальной странице партии в Twitter.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве 21 августа расширенного заседания политического совета Nur Otan с участием правительства, фракции партии в мажилисе парламента, а также руководителей регионов.

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