Назарбаев призвал нуротановцев активизировать подготовку к выборам в мажилис

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал членов партии Nur Otan активизировать подготовку к выборам в мажилис, передает Kazakhstan Today.

На заседании Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки", - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Напомним, сегодня проходит заседание Бюро Nur Otan под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева, на котором обсуждается подготовка к выборам в новых законодательных условиях.

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