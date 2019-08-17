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Назарбаев призвал нуротановцев активизировать подготовку к выборам в мажилис

16.08.2019, 17:43 8479
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал членов партии Nur Otan активизировать подготовку к выборам в мажилис, передает Kazakhstan Today.
 

На заседании Нурсултан Назарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам в мажилис, которые пройдут в конституционные сроки", - написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

 
Напомним, сегодня проходит заседание Бюро Nur Otan под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева, на котором обсуждается подготовка к выборам в новых законодательных условиях.
 

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