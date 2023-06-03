01.06.2023, 17:41 30041
Эрдоган пригласил Токаева на инаугурацию
Фото: Акорда
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Анкара. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня посетит с рабочим визитом Анкару, сообщает Акорда.
В этот день лидер Казахстана примет участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики.
Ранее глава Казахстана поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.
Напомним, действующий президент после обработки 99,43% бюллетеней набрал 52,14 процента голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86% населения.
По словам главы ЦИК Турции Ахмета Йенера, отрыв Эрдогана превысил 2 миллиона голосов.
Окончательные результаты выборов обнародовал сегодня ЦИК страны.
Они направлены для публикации в официальном вестнике правительства Resmi Gazete, сообщает "Анадолу" со ссылкой на председателя Высшего избирательного совета Турции Ахмета Йенера.
По его словам, ЦИК вынес решения по всем жалобам и обращениям в связи с выборами президента.
В голосовании 28 мая в Турции приняли участие 52 млн 93 тысячи 375 избирателей. Явка составила 85,72 процента. На зарубежных участках, в том числе на погранпунктах проголосовало 1 млн 930 тысяч 226 граждан. Явка составила 56,34 процента. В целом правом голоса воспользовался 54 млн 24 тысячи 601 гражданин Турции. Общий показатель явки на голосовании 28 мая составил 84,15 процента", - отметил Йенер.
Глава ЦИК сообщил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18 процента голосов (27 млн 834 тысячи 589 бюллетеней), а Кемаль Кылычдароглу - 47,82 процента (25 млн 504 тысячи 704 бюллетеня).
Основываясь на этих данных, президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил глава Высшего избирательного совета.
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03.06.2023, 17:39 641
Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару
Фото: Акорда
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Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации президента Турции", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции.
Напомним, выборы президента в Турции прошли в два тура в мае 2023 года. Первый тур состоялся 14 мая, второй тур прошел 28 мая. В результате победил Реджеп Эрдоган.
02.06.2023, 21:22 11536
Глава Евросовета рассказал о разговоре с президентом РК
Шарль Мишель опубликовал фотографию с Касым-Жомартом Токаевым
Фото: twitter.com/CharlesMichel/
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В подписи он отметил, что в разговоре с Токаевым была подчеркнута глубина сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и критическое сырье.
Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - написал Шарль Мишель.
2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие во второй региональной встрече высокого уровня в Чолпон-Ате.
02.06.2023, 20:17 12676
Совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента ЕС
Фото: Акорда
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским союзом и развитию партнерства ЕС - ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определенными между сторонами с общей целью процветания и безопасности Центральной Азии.
Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ ЕС - ЦА, в частности Второго экономического форума ЕС - ЦА, состоявшегося в Алматы 18-19 мая 2023 года, Форума гражданского общества в Ташкенте 10 марта 2023 года, конференции высокого уровня ЕС - ЦА по окружающей среде и водным ресурсам в Риме 23-24 февраля 2023 года, Конференции ЕС - ЦА по взаимосвязанности и министерской встречи ЕС - ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 года. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС - ЦА на следующей министерской встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать амбициозное сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.
Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.
Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению Афганистана в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Участники призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану на принципиальной основе. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом отношении они отметили важность диалога между Европейским союзом и Центральной Азией по Афганистану, включая итоги четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.
Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи Лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.
Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.
Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией.
Они подтвердили совместную приверженность работе по достижению целей в области устойчивого развития и в этой связи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства и всеобщих прав человека и основных свобод, как указано в рамках стратегии Европейского союза по Центральной Азии от 2019 года.
Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией "Global Gateway" по-прежнему имеют первостепенное значение. В этом контексте участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде конференции "Европейский союз - Центральная Азия" по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность Центральной Азии и Европейского союза к активизации сотрудничества как внутри региона Центральной Азии, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зеленой, устойчивой, климато- и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. В этом отношении они приветствовали новые инициативы Team Europe в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также в области цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений и выразили надежду на их быструю реализацию. Лидеры приветствовали исследование Европейского Союза по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии и ожидают публикации окончательного отчета. Президент Европейского совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.
Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза.
Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, и подтвердили свое желание работать вместе над Повесткой дня действий по воде. Отмечая, что вода является одним из важнейших ресурсов для мира и благополучия народов Центральной Азии, они признали, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по ее устойчивому использованию.
Лидеры подтвердили необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества на высоком уровне между Европейским союзом и странами Центральной Азии для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в Центральной Азии и призвали к усилению и укреплению практических мер регионального сотрудничества. В этом контексте президент Европейского совета подтвердил готовность Европейского союза поделиться положительным опытом в вышеуказанных сферах.
Участники отметили негативное влияние аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.
Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодежью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией. Они отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском союзе.
Президент Европейского совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и ожидает результатов предстоящей пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Таджикистане.
Президент Европейского совета приветствовал продолжающиеся усилия по социально-экономическим и демократическим реформам в регионе, а также положительные результаты регионального взаимодействия в качестве важной основы для сотрудничества между ЕС и ЦА. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил МФСА с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.
Участники выразили глубокую признательность Кыргызстану за проведение второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.
Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.
Ранее в ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
02.06.2023, 11:32 19176
Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Фото: Акорда
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Бишкек. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.
02.06.2023, 11:16 19796
Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената от СКО
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области.
По предварительным данным ЦИК, Асем Рахметова набрала наибольшее число голосов выборщиков - 134 голоса.
Рауза Касенова набрала 39 голосов.
Против всех отдано 6 голосов.
Напомним, сегодня проходят выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего. Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. На мандат депутата сената парламента от региона претендуют 2 кандидата. В список выборщиков по области включено 193 депутатов маслихатов.
Как сообщалось ранее, 14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат. От Северо-Казахстанской области на выборах в сенат парламента РК победила Гульмира Каримова, которая скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
02.06.2023, 08:43 22281
Сегодня состоятся выборы депутата сената от СКО вместо выбывшего
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня 2023 года состоятся выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего.
Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнется в 10.00 (по времени столицы)", - сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.
По данным ЦИК, на мандат депутата сената парламента от региона претендуют 2 кандидата.
В список выборщиков по области включено 193 депутата маслихатов.
Напомним, 14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат. 24 января президент назначил новых сенаторов. В результате состав депутатов сената обновился на 80 процентов.
От Северо-Казахстанской области на выборах в сенат парламента РК победила Гульмира Каримова, которая скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
02.06.2023, 08:27 22771
МИД Ирана: республика станет полноценным членом ШОС в июле
В июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет от Индии к Казахстану
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Тегеран. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) завершится в июле. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", - цитирует министра РБК.
Иран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре прошлого года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС.
Напомним, саммит ШОС пройдет под председательством Индии 4 июля в онлайн-формате. Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны - участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще три страны - Иран, Беларусь и Монголия - будут участвовать в саммите в качестве наблюдателей, а Туркмения - в качестве гостя председателя.
В июле 2022 года заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена также подала Беларусь. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае этот статус также получили ОАЭ.
Как сообщалось ранее, в июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет от Индии к Казахстану. Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, работа по проведению соответствующих мероприятий уже начата.
В период председательства усилия нашей страны будут направлены на сбалансированное развитие всех направлений сотрудничества. Это сфера безопасности, торгово-экономическая, культурно-гуманитарная области, а также совершенствование деятельности ШОС и позиционирование организации в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества.
В период председательства РК по линии ШОС запланировано порядка 80 мероприятий. Финальным этапом станет саммит ШОС, который пройдет в следующем году в Астане.
01.06.2023, 12:52 32831
Сенат одобрил закон об особых экономических зонах
Соглашением предлагается дополнительное регулирование отдельных вопросов свободных экономических зон
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента РК сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года".
Закон нацелен на совершенствование международного договора, составляющего правовую основу в рамках ЕАЭС. В частности, соглашением предлагается дополнительное регулирование отдельных вопросов свободных экономических зон на таможенной территории Союза", - сообщили в сенате.
Согласно нормам протокола, территория свободных (специальных, особых) экономических зон является частью таможенной территории Союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ - таможенной границей Союза. Кроме того, территория СЭЗ, где применяется процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.
В ходе заседания спикер сената Маулен Ашимбаев подверг критике неэффективную работу СЭЗ. По его словам, огромные суммы денег вкладываются государством на развитие специальных экономических зон в Казахстане. При этом по некоторым СЭЗ налоговые поступления едва достигают 10% от вложений. Острым остается и вопрос инфраструктурной оснащенности спецзон.
В этой связи он поручил профильному комитету сената всесторонне изучить вопрос и представить рекомендации до 15 июня.
Также сегодня сенаторами был одобрен закон "О ратификации дополнительного соглашения к соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года". Документом конкретизируются категории служителей католической церкви, а также совершенствуются правовые механизмы пребывания в стране священнослужителей.
Как вы знаете, в прошлом году состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Для участия в работе съезда в нашу страну прибыли мировые религиозные лидеры. Одобренное сегодня дополнительное соглашение было заключено в ходе государственного визита папы римского Франциска в Казахстан. Уверен, документ будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом", - сказал Маулен Ашимбаев.
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