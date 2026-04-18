Ермек Кошербаев принял участие в заседании СМИД СНГ

Фото: МИД РК

Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе ведомства.





В этом году исполняется 35 лет учреждению СНГ и подписанию Алматинской декларации, и сегодня можно уверенно констатировать, что благодаря принятию Алматинского соглашения в нашем регионе была сформирована принципиально новая парадигма мира, сотрудничества и добрососедства", - заявил глава МИД Казахстана.





Министр также подчеркнул, что на фоне сложной геополитической обстановки на пространстве СНГ сохраняется атмосфера стабильности и сотрудничества. Последовательное расширение торговли, развитие кооперации и транспортной взаимосвязанности позволяют нивелировать внешние шоки и формировать новые источники роста.





Дальнейшее укрепление координации и взаимодействия в рамках СНГ отвечает нашим коренным интересам и является важным фактором обеспечения устойчивого развития государств Содружества", - добавил он.





Ермек Кошербаев изложил позицию Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, выдвинул ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации.





В ходе заседания участники заседания обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и международного сотрудничества, активизации взаимодействия в цифровой и транспортно-транзитной сферах.





По итогам заседания главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд документов по вопросам социального развития и качества жизни, возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, а также в сфере образования и просветительской деятельности.





Также были приняты совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.





В завершение встречи стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках СНГ и дальнейшее укрепление многогранного потенциала этой организации.





Очередное заседание Совета министров иностранных дел состоится в Туркменистане в октябре 2026 года.