Эродоган и главы других государств поздравили Токаева с Днем Республики

Рассказать друзьям

Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, - На имя президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает Акорда.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником и пожелал братскому народу благополучия и процветания.





Я рад видеть, что наши отношения, основанные на общности языка, истории и культуры, поступательно расширяются в духе стратегического партнерства, развиваясь и обогащаясь новыми сферами сотрудничества. Уверен, что связи между Турцией и Казахстаном будут укрепляться и впредь благодаря нашим совместным усилиям. Рад буду встрече с вами на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане", - говорится в телеграмме.





Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова пожелала успехов Касым-Жомарту Токаеву в реализации реформ, направленных на развитие стабильного, справедливого и процветающего Казахстана. Она выразила уверенность, что благодаря взаимному сотрудничеству, основанному на уважении принципов международного права, страны вместе преодолеют сегодняшние вызовы.





Президент Республики Сербия Александр Вучич в своей телеграмме отметил традиционно дружественные отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и понимании. Лидер Сербии высказал надежду на дальнейшее углубление взаимоотношений в интересах и на благо двух народов.





Свои поздравления также направили президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и другие.





Поздравительные телеграммы и письма продолжают поступать.