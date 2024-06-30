Генсек ООН посетит Казахстан

Фото: Акорда

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла Катара в РК Абдаллу бен Хусейна Джабера, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющих общие цели и устремления.





Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.





Президент Казахстана передал благодарность эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.





В свою очередь посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.





Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.