Генсек ООН заявил о разделении мира на Восток и Запад

В рамках официального визита подписаны девять совместных документов, в том числе договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года

Фото: Акорда

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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда





Президент Казахстана отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты и это имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.





Эмираты - наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", - подчеркнул Токаев.









Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. За этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.





В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю вам свою благодарность", - сказал глава Казахстана.





В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.





Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", - подчеркнул президент ОАЭ.





В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.





Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в совместном заявлении Токаева и Аль Нахаяна.





В рамках официального визита также были подписаны следующие документы:





Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов; Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и управлением главной гражданской авиации ОАЭ; Соглашение о принципах между Министерством энергетики РК, фондом KIDF и компанией Masdar; Соглашение о сотрудничестве между фондом KIDF и компанией Masdar; Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и компанией Abu Dhabi Ports; Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ; Меморандум о взаимопонимании между институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте РК и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша; Соглашение между архивом президента РК и Национальной библиотекой и архивами ОАЭ по осуществлению международных связей в области архивного дела.





Дополнено 17.01.2023, 16.53





В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития разъяснили суть меморандумов в области морской инфраструктуры и воздушного сообщения, подписанных между Казахстаном и ОАЭ.





Достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК. Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ (Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi). В целом стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере гражданской авиации", - сообщает Комитет гражданской авиации.





Также стороны намерены реализовать совместные проекты с компанией Abu Dhabi Ports по развитию инфраструктуры морских портов. Компании были предложены проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода, сообщили в МИИР.





Недавно в режиме онлайн провели переговоры с главой Abu Dhabi Ports Мухаммедом Аль-Шамси. По результатам стало известно, что эмиратская сторона заинтересована в развитии порта Курык. Также ведутся переговоры с ОАЭ по передаче 2 танкеров ТОО "НМСК" Казмортрансфлот". Для реализации вышеуказанного проекта планируется создание совместного предприятия между Abu Dhabi Ports - "КазМунайГаз" - "Казмортрансфлот", - отметил глава ведомства Марат Карабаев.





Также был подписан межведомственный меморандум о дальнейшем укрепления воздушного сообщения и расширении географии полетов.





На сегодняшний день между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляется 60 рейсов в неделю по 8 направлениям. Полеты выполняются авиаперевозчиками Fly Dubai, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi и отечественной авиакомпанией "Эйр Астана".





Кроме того, налажено успешное сотрудничество с ОАЭ в сфере промышленности. Так, в Павлодарской области компания Canarax (ОАЭ) успешно реализует проект строительства завода по производству технического кремния.





Проектно-сметная документация завода готова. Предполагается, что государственная экспертиза будет проведена в начале текущего года. Строительно-монтажные работы планируется начать в феврале следующего года. Намерены запустить данное предприятие в 2024 году", - поделился Карабаев.



