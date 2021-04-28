Глава государства принял верительные грамоты у послов ряда государств

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верительные грамоты вручили посол Уганды Джонсон Огара Олва, посол Замбии Шедрек Чингембу Лувита, посол Мальдивской Республики Омар Абдул Раззак, посол КНДР Хон Чхоль Син, посол Люксембурга Жорож Камиль Адольф Фабер, посол Исландии Аурни Тор Сигурдссон, посол Черногории Милорад Шчепанович, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Казахстан привержен развитию международного сотрудничества. Мы ориентированы не на "большую игру" на международной арене, а на "большие результаты" в сотрудничестве с вашими странами. Я надеюсь, что в будущем нам удастся продвинуть взаимодействие в различных сферах. Прошу вас еще раз донести мой месседж о том, что Казахстан настроен на установление тесных отношений с вашими государствами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - отметил глава государства.

В завершение церемонии президент Казахстана передал свои теплые пожелания лидерам Уганды, Замбии, Мальдивской Республики, КНДР, Люксембурга, Исландии и Черногории.

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