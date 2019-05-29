Глава государства провел встречи с президентами Беларуси и Кыргызстана

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко , передает Kazakhstan Today

В ходе встречи с Жээнбековым были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба Акорды.

Сотрудничество между нашими странами укрепляется. Мы поддерживаем связи на межправительственном и межпарламентском уровне, координируем свои усилия в международных и региональных организациях. Я приложу все усилия для дальнейшего развития наших тесных взаимоотношений, сложившихся за годы Независимости", - подчеркнул президент Казахстана.

Президент Кыргызской Республики поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений.

Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Казахстаном - "соседом, который ближе дальнего родственника". Сегодня проводится работа по реализации Межправительственной дорожной карты . Приглашаем вас посетить Кыргызскую Республику с визитом", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Во время встречи с Лукашенко Токаев отметил успехи в развитии Республики Беларусь.

Мы внимательно наблюдаем за вашей деятельностью и отмечаем большие успехи в развитии Беларуси. Вы долгие годы работаете на посту президента и делаете все возможное для укрепления авторитета и потенциала вашего государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил за традиционно теплый прием и возможность встретиться.

Глава Беларуси позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах, особо выделив роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева в становлении независимого Казахстана.

Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими. Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества ", - заявил А. Лукашенко.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

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