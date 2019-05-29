Глава государства провел встречи с президентами Беларуси и Кыргызстана

В ходе встречи с Жээнбековым были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба Акорды.
Сотрудничество между нашими странами укрепляется. Мы поддерживаем связи на межправительственном и межпарламентском уровне, координируем свои усилия в международных и региональных организациях. Я приложу все усилия для дальнейшего развития наших тесных взаимоотношений, сложившихся за годы Независимости", - подчеркнул президент Казахстана.
Президент Кыргызской Республики поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений.
Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Казахстаном - "соседом, который ближе дальнего родственника". Сегодня проводится работа по реализации Межправительственной дорожной карты. Приглашаем вас посетить Кыргызскую Республику с визитом", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
Во время встречи с Лукашенко Токаев отметил успехи в развитии Республики Беларусь.
Мы внимательно наблюдаем за вашей деятельностью и отмечаем большие успехи в развитии Беларуси. Вы долгие годы работаете на посту президента и делаете все возможное для укрепления авторитета и потенциала вашего государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил за традиционно теплый прием и возможность встретиться.
Глава Беларуси позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах, особо выделив роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева в становлении независимого Казахстана.
Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими. Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества", - заявил А. Лукашенко.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.
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