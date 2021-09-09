Глава КНБ Казахстана и президент Беларуси обсудили вопросы сотрудничества между странами по линии спецслужб

Фото: сайт президента Беларуси

МИНСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым обсудил перспективы развития сотрудничества между странами по линии спецслужб, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Говоря о сотрудничестве спецслужб Беларуси и Казахстана, Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере налажено продуктивное взаимодействие, сообщает пресс-служба президента Беларуси

Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем (главой КГБ. - Прим.), мы будем свято исполнять. Мы будем вместе работать там, где это выгодно и нужно для нас и Казахстана, - сказал он. - Хотелось, чтобы по линии спецслужб, как это бывает во всех странах, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по чувствительным вопросам".

У Беларуси и Казахстана сложились традиционно дружественные и тесные отношения во всех сферах. Александр Лукашенко отметил, что на саммите ОДКБ в Душанбе намерен встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудить развитие сотрудничества между странами. "Вам очень повезло с президентом. Учиться у вас надо вот этой дружной работе во имя народа, во имя государства", - заявил белорусский лидер.

Во время встречи президент подчеркнул, что Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса.

К месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. "Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся", - заявил Лукашенко.

В свою очередь, Карим Масимов поблагодарил белорусского президента за возможность встречи. Он рассказал, что перед поездкой в Беларусь был на приеме у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. "Они просили передать вам большой привет. Нурсултан Абишевич сказал: "Моему старому другу большой привет передавай". Жомарт Кемелевич тоже поручения дал, которые я хотел бы с Вами обсудить в преддверии вашей встречи, которая будет в Душанбе 16 сентября по линии ОДКБ, по взаимодействию", - отметил председатель КНБ.

Я думаю, нам есть много чего обсудить, поскольку мы дружественные страны, у нас цели и задачи единые, мы должны друг другу помогать", - подчеркнул Карим Масимов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства