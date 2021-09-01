Токаев поздравил Лукашенко с днем рождения

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили ключевые аспекты казахстанско-белорусских отношений. Собеседники отметили положительную динамику взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Казахстана и Беларуси в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил белорусского коллегу с днем рождения", - рассказали в Акорде.

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