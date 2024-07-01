30.06.2024, 12:00 12136
Глава КНР посетит Казахстан с официальным визитом
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
2-4 июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что лидер Китая примет участие в 24-м заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
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01.07.2024, 17:28 1526
Китай передаст исторические документы и артефакты связанные с Казахстаном
Главы Минкультуры РК и КНР обсудили вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева и министр культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели обсудили вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Министерство культуры и информации РК.
В ходе встречи Аида Балаева отметила готовность МКИ РК к сотрудничеству в сфере архивов, возвращения исторических документов и артефактов, связанных с Казахстаном в Китае.
Министр культуры и туризма КНР выразил свою готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что после согласования программы, Китайская сторона начнет работу и передаст документы в соответствующие органы.
В ходе встречи Балаева также подчеркнула, что государственный визит председателя Си Цзиньпина и его участие в саммите Совета глав государств ШОС придадут новый импульс двусторонним отношениям наших стран. Она также поздравила китайскую сторону с успешной регистрацией Китайского культурного центра в Астане.
Важно отметить, что открытие культурных центров для Казахстана и Китая станет знаковым событием. Взаимодействие в данном направлении будет только прогрессивно развиваться и приносить положительные результаты для народов двух стран. Уверена, что эта культурная площадка даст возможность нашим народам быть ближе друг другу", - сказала министр культуры и информации РК.
29.06.2024, 14:13 18146
Генсек ООН посетит Казахстан
Фото: United Nations in Kazakhstan
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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш 3-4 июля посетит Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент агентства.
3-4 июля Антониу Гутерриш посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН", - говорится в сообщении на официальной странице ООН в Казахстане в Facebook.
Сообщается, что Генеральный секретарь приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии "ШОС плюс".
Это второй официальный визит Генерального секретаря в Казахстан, первый состоялся в 2017 году.
Ожидается, что Генеральный секретарь ООН подчеркнет необходимость подтвердить нашу общую приверженность многостороннему подходу, основанному на Уставе ООН, международном праве и Всеобщей декларации прав человека, отметив, что главной целью нашей многосторонней системы должен быть мир. Он также обратит внимание, что сегодняшние глубокие глобальные разногласия мешают странам объединиться для решения двух серьезных угроз, возникающих в связи с изменением климата и цифровыми технологиями", - говорится в сообщении.
Напомним, в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее сообщалось, что в столице усиливают охрану воздушных рубежей.
26.06.2024, 18:39 38826
Токаев обсудил перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения с послом Катара
Фото: Акорда
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла Катара в РК Абдаллу бен Хусейна Джабера, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющих общие цели и устремления.
Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.
Президент Казахстана передал благодарность эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.
В свою очередь посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.
25.06.2024, 15:30 56621
Президент Казахстана и глава МИД Мальты обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Токаев отметил, что в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами
Фото: Акорда
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иан Борч обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ, сообщает Акорда.
Как отметил глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами.
Кроме того, он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года.
Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", - заявил резидент.
В заключение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.
Ранее Токаеву доложили о реализации инициатив Казахстана в рамках председательства в СВМДА.
21.06.2024, 14:01 99981
Министры иностранных дел ОДКБ согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы
Также участники заседания приняли ряд заявлений
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания совета министров иностранных дел ОДКБ был согласован проект по укреплению таджикско-афганской границы, сообщает пресс-служба организации.
Участники встречи провели подробное обсуждение широкого круга вопросов международного характера с акцентом на проблематику обеспечения мира и стабильности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
По результатам заседания был согласован проект решения СКБ ОДКБ "О Целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы".
Также участники заседания приняли ряд заявлений:
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке;
- Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ о расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности.
21.06.2024, 08:18 102246
В Алматы состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
Фото: Акорда
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.
Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.
Кроме того, сегодня в Астане состоится 4-е совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Главы энергетических ведомств рассмотрят и одобрят "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", разработанную по инициативе Казахстана. Также главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках организации.
20.06.2024, 14:37 107736
Ведение радиоэлектронной борьбы обсудили на заседании рабочей группы при совете министров ОДКБ
Стороны признали целесообразным совершенствование нормативной правовой базы в сфере радиоэлектронной борьбы
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане участники заседания рабочей группы при совете министров Организации Договора о коллективной безопасности обсудили вопросы организации и ведения радиоэлектронной борьбы в рамках организации, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Члены рабочей группы рассмотрели опыт применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в современных вооруженных конфликтах и перспективы оснащения вооруженных сил государств-участников совместимыми техническими образцами. На заседании также были озвучены результаты организации совместного применения подразделений радиоэлектронной борьбы в рамках учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023".
Стороны признали целесообразным дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ в сфере радиоэлектронной борьбы.
Ранее секретари совбезов ОДКБ обсудили в Алматы совместное противодействие угрозам.
18.06.2024, 12:22 133641
Форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня
На полях форума страны подпишут соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами и ассоциациями местных властей
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
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Казань. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани 21 июня пройдет форум городов стран БРИКС+, который соберет около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципалитетов из 21 страны.
Большие делегации приедут на форум из стран дальнего зарубежья - Китая, Ирана, Индии, Бразилии и ЮАР, Чили и Аргентины. Страны постсоветского пространства будут представлены Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Белоруссией и Азербайджаном. Главным вопросом повестки станет обсуждение создания новой международной организации - Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+", - сообщает Big Asia со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, ассоциация призвана активизировать сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии. Она станет важной площадкой для распространения знаний по организации городской среды и обмена опытом.
Ожидается, что на полях форума подпишут соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами и ассоциациями местных властей.
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