Глава КНР посетит Казахстан с официальным визитом

Главы Минкультуры РК и КНР обсудили вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами

Рассказать друзьям

Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева и министр культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели обсудили вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Министерство культуры и информации РК.





В ходе встречи Аида Балаева отметила готовность МКИ РК к сотрудничеству в сфере архивов, возвращения исторических документов и артефактов, связанных с Казахстаном в Китае.





Министр культуры и туризма КНР выразил свою готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что после согласования программы, Китайская сторона начнет работу и передаст документы в соответствующие органы.





В ходе встречи Балаева также подчеркнула, что государственный визит председателя Си Цзиньпина и его участие в саммите Совета глав государств ШОС придадут новый импульс двусторонним отношениям наших стран. Она также поздравила китайскую сторону с успешной регистрацией Китайского культурного центра в Астане.





Важно отметить, что открытие культурных центров для Казахстана и Китая станет знаковым событием. Взаимодействие в данном направлении будет только прогрессивно развиваться и приносить положительные результаты для народов двух стран. Уверена, что эта культурная площадка даст возможность нашим народам быть ближе друг другу", - сказала министр культуры и информации РК.