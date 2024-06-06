05.06.2024, 12:01 14301
В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Фото: kabar.kg
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.
Также ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Напомним, Казахстан принял на себя роль председателя ШОС.
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06.06.2024, 13:16 2411
Совместное противодействие угрозам обсудили в Алматы секретари совбезов ОДКБ
Участники встречи подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в Алматы.
В ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, выступил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Участники встречи провели подробное обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ", - сообщает пресс-служба организации.
Особое внимание было уделено проекту целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами КССБ и рекомендован генеральному секретарю ОДКБ представить его на рассмотрение СКБ ОДКБ установленным порядком.
Напомним, 3 июня в Алматы прошло очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности, а также напомнил, что осенью на территории Казахстана пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024".
06.06.2024, 10:31 4086
У России и Казахстана очень близкие союзнические отношения - Путин
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения
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Санкт-Петербург. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения, сообщает пресс-служба президента РФ.
У нас не просто очень близкие, а союзнические, стратегические отношения. Что касается России и Казахстана, то можно говорить в полном смысле этого слова. Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно каждый год. Растущий уровень товарооборота об этом говорит. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас и не перечислю: это и энергетика, и промышленная кооперация, это тот же космос, очень много", - сказал Путин.
Он сообщил, Россия будет поставлять газ в Казахстан.
Сейчас, если говорить об энергетике, мы не только в Узбекистан будем подавать газ, будем то же самое делать и в отношении Казахстана - северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - сообщил президент РФ.
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения.
Честно говоря, я не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения. Мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90 процентов товарооборота приходится на национальные валюты с Китайской Народной Республикой. То же самое происходит и в наших отношениях с Казахстаном. Там, наверное, почти уже 100 процентов, почти все в национальных валютах", - сказал президент РФ.
Он отметил, что постоянно контактирует с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения", - добавил Путин.
05.06.2024, 09:35 17021
Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества. Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе. Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов", - говорится в сообщении ведомства.
05.06.2024, 08:31 18036
Президент Казахстана и эмир Катара провели переговоры по телефону
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Катар в феврале текущего года", - сообщила пресс-служба Акорды.
Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.
04.06.2024, 17:45 28076
Токаев поставил ряд задач перед постпредом Казахстана при ООН и послом республики в Беларуси
Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства
Фото: Акорда
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед послом страны в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимуром Жаксылыковым и постпредом РК при Организации Объединенных Наций Кайратом Умаровым, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи с Тимуром Жаксылыковым президент поставил перед послом задачи по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.
Кроме того, в ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.
Также Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций", - сообщили в пресс-службе.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с данной универсальной организацией.
Напомним, ранее Токаев назначил двух новых послов.
04.06.2024, 15:44 30696
Токаев пригласил египетские компании к совместной реализации инвестпроектов
Президент провел встречу с председателем сената парламента Египта
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель сената парламента Египта Абдельуахаб Абдельразек обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.
Глава государства также выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.
04.06.2024, 13:16 33051
Заседание Евразийского межправсовета в Несвиже: что обсуждают главы "пятерки"
Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке
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Несвиж. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подписать ряд многосторонних документов планируют участники заседания Евразийского межправсовета в белорусском Несвиже.
Встреча глав делегаций "пятерки" проходит в Золотом зале включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Несвижского замка", - сообщает ТАСС.
В ходе заседания ЕМПС, которое сегодня продолжилось в широком составе, стороны обсуждают широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2023 год. Кроме того, планируется обсудить продление сроков применения системы индикативных балансов в отношении ряда ключевых товаров. Также будет представлен ЕЭК "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств - членов ЕАЭС в направлениях Восток - Запад и Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Участники заседания обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий в рамках плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР от 16 февраля 2023 года. Евразийский банк развития доложит о содействии расширению торгово-экономических связей между государствами-членами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности и представит отчет о результатах деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития по поддержке экономик государств-участников", - пишет источник.
Также по итогам заседания будет подписан ряд многосторонних документов.
Для справки
В Евразийский межправительственный совет входят главы правительств государств - участников ЕАЭС. Он обеспечивает реализацию и контроль исполнения решений Высшего Евразийского экономического совета, участниками которого являются президенты стран Союза. Заседания ЕМПС проводятся не реже двух раз в год.
04.06.2024, 11:25 34051
Токаев назначил двух новых послов
Дипломаты назначены в Республике Беларусь и в Иорданском Хашимитском Королевстве
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых послов в Беларуси и Иордании, сообщает Акорда.
Указами главы государства:
- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь и по совместительству - постоянным представителем при Уставных органах СНГ назначен Тимур Жаксылыков;
- Ерлан Байжанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь и постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству;
- Талгат Шалданбай назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.
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