22.10.2024, 17:10 10751
Глава МИД Беларуси рассказал о преимуществах БРИКС перед G7
Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%
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Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал о преимуществах БРИКС перед G7.
Специалисты посчитали, это (страны БРИКС. - Прим. ред.) - 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И эта диспропорция будет возрастать", - сообщил он в интервью РИА Новости.
Министр подчеркнул, что для Беларуси очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации, как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций.
Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника. - Прим. ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков.
Напомним, Беларусь подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Беларуси Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
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22.10.2024, 08:10 14596
В саммите БРИКС в Казани примут участие представители более 30 государств
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств - участников международного объединения, но и многие другие видные политики, сообщает РИА Новости.
Казанский саммит пройдет в два этапа. Первый, 22 и 23 октября, - заседания членов БРИКС. В следующие два дня к мероприятию присоединятся остальные. Приглашения разослали 38 странам. Подтверждено прибытие представителей 32 государств, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Есть механизмы взаимодействия "БРИКС плюс" и "аутрич" - с теми, кто находится в непосредственной близости к странам объединения. Также проводятся совмещенные заседания "БРИКС плюс" / "аутрич". Состоится подобное и в Казани. Девиз: "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира".
Такой формат общения очень важен. Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятерки", то есть с нашими единомышленниками", - сказал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии в качестве гостя. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, запланировано выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич" 24 октября.
В рамках мероприятия состоятся важные переговоры. Этот саммит, шестнадцатый по счету, станет самым массовым.
Напомним, Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. И как раз в этом году состоялось беспрецедентное второе расширение организации: к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии.
Также в БРИКС хотят вступить Азербайджан, Алжир, Малайзия, Сирия, Таиланд и многие другие - три десятка стран. Некоторые уже отправили официальные заявки. Турция, несмотря на членство в НАТО, не намерена отказываться от многовекторной политики. Москва уже подтвердила, что заявка от Анкары получена.
Как сообщил президент России, выступая на Деловом форуме БРИКС 18 октября, доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти. Совокупный ВВП составляет более 60 триллионов долларов, доля в глобальном ВВП - 37,4% (у G7 - 29,3). На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.
21.10.2024, 19:01 20626
Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.
Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Ранее президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом.
21.10.2024, 16:47 21636
Президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом
Глава государства провел встречу с главой МИД Чехии
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском союзе.
Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность Казахстана и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.
В свою очередь Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павела посетить Прагу с официальным визитом.
Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики.
19.10.2024, 20:39 35876
Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью
Главы МВД подписали совместное решение
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Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялось заседание с участием министров внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и Российской Федерации Владимира Колокольцева.
Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству, сообщает Polisia.kz.
Министры подписали совместное решение, а также наметили мероприятия на предстоящий период.
Ранее депутат предложила криминализировать киберпреступность в Казахстане.
18.10.2024, 14:47 43496
В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз подтвердил готовность к подготовке к переговорам с Казахстаном по упрощению визового режима, сообщает schengen.news.
На этой неделе власти Европейского союза и Казахстана провели 21-ю встречу, на которой стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества и достижению соглашения об упрощении визового режима. Казахстанская сторона подтвердила готовность обсудить упрощение визового режима и соглашение о реадмиссии.
Казахстан стремится достичь соглашения, которое позволило бы его гражданам подавать заявления на получение шенгенских виз по упрощенным и более благоприятным правилам", - пишет издание.
Отмечается, что ранее власти Казахстана просили снизить сбор за подачу заявления на получение шенгенской визы для своих граждан. Теперь ЕС взимает сбор в размере 90 евро вместо прежних 80 евро.
Также казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия и просит сократить время оформления.
Казахстан также отметил, что он открыт для сотрудничества в деле реадмиссии своих граждан, которые находятся в ЕС нелегально.
18.10.2024, 14:28 44091
Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике
Консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Фото: МИД РК
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Мапуто. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Мозамбика, городе Мапуто, состоялась торжественная церемония открытия первого почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана в Мозамбике был назначен бизнесмен Дино Мамудо Фой.
Открытие консульства стало важным событием для двусторонних отношений между Казахстаном и Мозамбиком. В церемонии приняли участие посол Казахстана в Мозамбике Еркин Ахинжанов, представители местной общественности, деловых кругов, культурной и научной сферы, а также представители прессы, дипломатического корпуса и граждане Казахстана, проживающие в Мозамбике", - рассказали в МИД Казахстана.
Выступая на церемонии, Ахинжанов подчеркнул значимость открытия консульства, отметив, что это знаменует новый этап в развитии отношений между двумя странами. Казахский дипломат выразил уверенность, что консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между народами Казахстана и Мозамбика.
Со своей стороны Дино Фой выразил благодарность за доверие, оказанное казахстанским правительством, и подтвердил свою готовность содействовать развитию двустороннего сотрудничества, активизировать взаимодействие в различных сферах, а также защищать права и интересы граждан Казахстана в своем консульском округе.
16.10.2024, 14:36 54176
Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС
Фото: t.me/sectsco
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Исламабад. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе заседания главы делегаций обсудили предложение о создании Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Они также подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов. Вместе с тем было уделено внимание предложению о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами
Отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, участники подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
Участники отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.
Главы правительств отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжения работы над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.
Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.
По итогам заседания участники подписали 8 документов, включая совместное коммюнике по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
Участники высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания совета глав государств - членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Также они заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя организации на 2024-2025 годы.
Следующее заседание совета глав правительств государств - членов ШОС состоится в Российской Федерации в 2025 году.
15.10.2024, 19:09 56261
Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.
На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.
Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. Театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.
Ранее президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?