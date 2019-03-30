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Глава МИД Казахстана обсудил с китайским коллегой ситуацию с проживающими в КНР этническими казахами

29.03.2019, 12:38 8884
Глава МИД Казахстана обсудил с китайским коллегой ситуацию с проживающими в КНР этническими казахами
Фото: mfa.gov.kz
Пекин. 29 марта. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства провел двусторонние переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И, передает Kazakhstan Today.
 
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня, сообщила пресс-служба МИД РК.
 
В свете произошедших в Казахстане внутриполитических изменений Атамкулов проинформировал китайскую сторону о неизменности внешнеполитического курса страны и исполнении своих международных обязательств. 
 

Подтверждаем приверженность курсу на укрепление и углубление отношений нового этапа всестороннего стратегического партнерства", - отметил глава МИД РК. При этом он подчеркнул, что "отношения между Казахстаном и Китаем являются примером взаимовыгодного и эффективного взаимодействия".

 
В свою очередь, китайская сторона высоко оценила историческую роль Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в установлении всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства, углублении сотрудничества по совместному строительству инициативы "Пояс и путь".
 
Во время переговоров особый акцент был сделан на практическом взаимодействии двух стран в формате межрегионального и приграничного партнерства, а также индустриально-инвестиционной сфере, области цифровизации и технологической модернизации экономики. Значительное внимание уделено эффективному сопряжению инициативы "Экономического пояса Шелкового пути" с Новой экономической политикой "Нурлы жол" и интеграционными программами Евразийского экономического союза.
 
Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств Казахстана и КНР рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках таких международных организаций и интеграционных объединений, как ООН, ШОС, СВМДА и других, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, а также обменялись мнениями по проблематике трансграничных водных ресурсов.
 
Отдельным пунктом переговоров был вопрос о ситуации с этническими казахами, проживающими на территории КНР. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб.
 
По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами РК и КНР на 2020-2022 годы.
 
По данным пресс-службы, в тот же день глава МИД Казахстана провел переговоры с министром коммерции КНР Чжун Шанем и обсудил вопросы торгово-экономического взаимодействия. Китайская сторона была ознакомлена с новыми функциями и полномочиями МИД РК в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций и координации продвижения экспорта.
 
Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана, за последние годы значительно повысился объем торговли между двумя странами. В этой связи было предложено разработать Дорожную карту по активизации торговых отношений между Казахстаном и Китаем, которая регулировала бы вопросы расширения торговой сферы, оптимизации структуры торговли, увеличения масштаба торговли, а также повышения доли высокотехнологичных продуктов в двусторонней торговле.
 
В рамках визита министр Атамкулов возложил цветы к памятнику казахскому писателю Абаю в Центральном пекинском парке и принял участие в церемонии награждения китайского скульптора Юань Сикуня медалью "25 лет Независимости РК".
 

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