Глава МИД Казахстана встретился с папой римским Франциском

МОСКВА. 30 МАЯ - В ходе рабочего визита в Москву премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи в расширенном составе Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

В текущем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 30-летний юбилей заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

За этот период налажен доверительный и конструктивный диалог. Достигнут высокий уровень партнерства по многим взаимовыгодным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства РК добавил, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России в рамках юбилейного заседания глав государств - участников ОДКБ.

Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.

В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед правительствами наших стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021 - 2025 годы", - сказал премьер-министр РК.

Алихан Смаилов также отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.

В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на 4 млрд долларов в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку", - подчеркнул глава правительства РК.

Алихан Смаилов добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.

Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном", - сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.

Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей межправительственной комиссии", - добавил Мишустин.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.