Глава МИД КНР назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

ПНОМПЕНЬ. 5 АВГУСТА - Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - цитирует главу МИД КНР РИА Новости.
Как отметил китайский дипломат, Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД РФ с критикой действий США.
Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа одного Китая и американо-китайских двусторонних договоренностей... Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - добавил Ван И, уточнив, что попытки Соединенных Штатов и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.
Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - подытожил глава МИД КНР.
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики одного Китая, но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
Как сообщает издание, визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики.