Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань: Пекин выражает решительный протест

ТАЙБЭЙ. 2 АВГУСТА - Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, сообщает РИА Новости.
Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга.
Официальный Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, и осуждает его, говорится в заявлении МИД Китая.
Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.
Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и перестать разыгрывать тайваньскую карту.