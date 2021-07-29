Глава Минобороны Казахстана принял участие в совещании глав оборонных ведомств ШОС

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Душанбе состоялось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств Индии Раджнатх Сингх, Казахстана - генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, Китая - генерал-полковник Вэй Фэнхэ, Кыргызстана - генерал-майор Таалайбек Омуралиев, Пакистана - Первез Хаттак, России - генерал армии Сергей Шойгу, Таджикистана - генерал-полковник Шерали Мирзо и Узбекистана - генерал-лейтенант Баходир Курбанов.

В переговорах также участвовали член Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов и министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В обстановке дружественного и конструктивного взаимодействия участники совещания обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, отметив высокий уровень взаимопонимания между государствами-членами ШОС. Обсудили направления и возможные действия по нейтрализации рисков и угроз, исходящих с территории Афганистана.

Роль Шанхайской организации сотрудничества в регионе и мире возросла. Укрепляется практическое сотрудничество, как с региональными, так и международными организациями и объединениями", - отметил министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

В своем выступлении он затронул актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках ШОС: противодействие терроризму, анализ изменения ситуации в Афганистане, прогнозирование кризисных ситуаций, принятие упреждающих мер и развитие форматов взаимодействия, в том числе налаживание оперативного информационного обмена.

В контексте укрепления мира, стабильности и безопасности на глобальном уровне Нурлан Ермекбаев упомянул сирийский вопрос. Он отметил, что достигнутые в ходе Астанинского процесса договоренности способствовали прекращению полномасштабной войны в этой стране и остановке экспансии ИГИЛ (запрещена в Казахстане).

Министр обороны Казахстана выразил благодарность государствам-членам ШОС, включая Индию, Китай, Россию и Пакистан, за активное и продуктивное сотрудничество в рамках противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

Участники совещания высказались за наращивание практического взаимодействия ШОС с региональными партнерскими организациями.

Руководители оборонных ведомств государств-членов ШОС также обсудили проведение совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия - 2021" в сентябре этого года в Российской Федерации.

В ходе мероприятия достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности и поддержание стабильности на пространстве ШОС, а также о проведении очередного заседания в 2022 году в Узбекистане.

По итогам совещания министры обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписали протокол, приняли совместное коммюнике и утвердили очередной план сотрудничества на двухлетний период.

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