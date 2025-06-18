Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибыли президенты соседних стран для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба правительства.
В столицу прибыли президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.
Как ожидается, на втором саммите "Китай - Центральная Азия" Китай и страны ЦА наметят новую перспективу развития отношений.
В работе саммита примут участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей", - сообщает МИД РК.
По итогам саммита стороны подпишут Астанинскую декларацию и договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которые призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.
В связи с приездом высоких гостей ДЧС и полиция столицы перешли на усиленный вариант несения службы.
Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Вчера глава Казахстана и лидер КНР провели двусторонние переговоры, по итогам которых были подписаны 24 межправительственных и межведомственных документа.
Первый саммит состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане. На нем механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.