Токаев назвал Китай добрым соседом и надежным партнером Казахстана

По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа

Фото: Акорда

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Акорды.





Как подчеркнул глава нашего государства, председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами.





Благодаря вашей личной поддержке казахстанско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства", - отметил президент Казахстана.





Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового "золотого периода", внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран.





Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности.





Глава государства назвал Китай добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером Казахстана.





По его словам, отношения между странами носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре.





Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль вашей страны в построении справедливого миропорядка", - добавил Касым-Жомарт Токаев.





Далее он отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, СВМДА, БРИКС+ и формат "Центральная Азия - Китай".





Президент напомнил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных 44 миллиардов долларов.





Глава государства также упомянул прогресс в культурно-гуманитарной сфере, включая открытие культурных центров, мастерских Лу Бань, филиалов китайских вузов и научно-технических центров. Он заявил, что Казахстан будет поддерживать деятельность центров Конфуция. 2025 год провозглашен Годом туризма Китая в Казахстане, что способствует укреплению взаимодоверия и углублению двустороннего сотрудничества.





Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики.





Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте. Создано Агентство РК по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", - сказал он.





Си Цзиньпин выразил благодарность президенту за теплый прием на казахской земле. Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.





Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом", - сказал председатель КНР.





В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.





По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей. Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.





Напомним , председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.





В ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.