16.06.2025, 14:08 24716

Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны, информирует Акорда.

Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая. В терминале столичного аэропорта председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках. Также были исполнены традиционные танцы двух народов", - рассказали в Акорде подробности встречи китайского лидера.


Напомним, в ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.

 
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Теги:ВизитАстанаСи Цзиньпин

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17.06.2025, 11:07 2966

Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей
Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"
Фото: telegram/Ukimet
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибыли президенты соседних стран для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба правительства.

В столицу прибыли президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

Ukimet
Ukimet
Ukimet

Как ожидается, на втором саммите "Китай - Центральная Азия" Китай и страны ЦА наметят новую перспективу развития отношений.

В работе саммита примут участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей", - сообщает МИД РК.


По итогам саммита стороны подпишут Астанинскую декларацию и договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которые призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.

В связи с приездом высоких гостей ДЧС и полиция столицы перешли на усиленный вариант несения службы.

Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Вчера глава Казахстана и лидер КНР провели двусторонние переговоры, по итогам которых были подписаны 24 межправительственных и межведомственных документа.

Первый саммит состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане. На нем механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.
 
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Теги:СаммитАстанаЦАКитай
14.06.2025, 17:14 73746

Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление

Подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление
Фото: https://e-cis.info
Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества сделали заявление в связи с военными ударами по территории Исламской Республики Иран, передает корреспондент агентства.

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", говорится в заявлении секретариата организации.

Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - заявили участники ШОС.


Государства ШОС выступили за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

Члены организации выражают искренние соболезнования народу и правительству Ирана.

Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств - членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.

 
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Теги:ШОСЗаявлениеБлижний Восток
12.06.2025, 16:38 138476

Токаев выразил соболезнования премьеру Индии в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы

Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. По последним неофициальным данным погибли 133 человека.
 
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Теги:ТокаевсоболезнованиеИндия
12.06.2025, 09:00 150811

Токаев поздравил Путина с Днем России

Он отметил высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между государствами
Токаев поздравил Путина с Днем России
Фото: Акорда
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила Акорда.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.


Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.

Напомним, в мае в Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России.
 
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Теги:ТокаевПутинПоздравление
11.06.2025, 12:12 186521

Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что между странами нет политических разногласий
Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что страны связывают тесные взаимоотношения, сообщает пресс-служба Акорды.

Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", - заверил глава государства.


В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.

Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", - отметил Роберт Фицо.


Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Астану.
 
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Теги:РКполитикаСловакия
11.06.2025, 09:01 190596

Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

Визит состоится 16-17 июня
Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.


17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
 
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Теги:ВизитСи ЦзиньпинКазахстан
10.06.2025, 14:36 203946

Токаев принял действующего председателя ОБСЕ

Токаев принял действующего председателя ОБСЕ
Фото: Акорда
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен, сообщает Акорда.

Президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.

В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в Скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.

Элина Валтонен в свою очередь подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

Мы искренне ценим вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с офисом программ ОБСЕ в Астане", - сказала действующий председатель ОБСЕ.

 
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Теги:ТокаевОБСЕприём
10.06.2025, 13:07 204231

Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР

Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения
Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР
Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и Казахстан - вечные всесторонние стратегические партнеры, а также активные участники и сторонники совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе конференции "Цветение всех культур и единая судьба человечества: празднование первого Международного дня диалога между цивилизациями".

Под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами успешно развивается во всех сферах, особенно в области гуманитарных обменов. Совсем недавно первый международный туристический поезд из Китая в Центральную Азию отправился из древнего города Сиань в "город яблок" Алматы. С успехом прошла неделя литературы Шелкового пути, а редкие произведения из коллекции Национального художественного музея Китая впервые были представлены широкой казахстанской аудитории. Все это способствует укреплению атмосферы дружбы, взаимопонимания и сближения между нашими народами", - заявила Цзян Вэй.


По ее словам, в ближайшее время состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия".

Мы с нетерпением ожидаем, что шесть стран еще более укрепят консенсус по вопросам сотрудничества, чтобы решительно отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против одностороннего давления и гегемонии, защищать принципы справедливости и равноправия, неизменно придерживаться подлинного многостороннего подхода. Мы готовы выступать защитниками равноправного диалога между цивилизациями, активными участниками межцивилизацинных обменов, а также сторонниками цивилизационного прогресса и совместными усилиями построить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии!" - подчеркнула генконсул.


Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения, геополитические конфликты и противостояния продолжаются, а дефицит доверия, стабильности и мира лишь усугубляется.

В этот исторически значимый момент, когда человечество стоит перед выбором между сплоченностью и диалогом, с одной стороны, и конфронтацией, и разделением - с другой, Китай предлагает свой ответ: содействовать сосуществованию цивилизаций через диалог, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения и неуклонно продвигаться по пути построения сообщества единой судьбы человечества", - добавила она.


Ранее, на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, единогласно была принята инициированная Китаем резолюция об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями.

В основу этого документа положены ключевые положения "четырех общих принципов" глобальной цивилизационной инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Также в резолюции подчеркивается, что все достижения цивилизаций являются общим достоянием человечества. В ней выражается уважение к культурному многообразию, подчеркивается важная роль диалога между цивилизациями в обеспечении мира во всем мире, содействии совместному развитию, улучшении благосостояния народов и продвижении общего прогресса. Документ также выступает за равноправный диалог и взаимное уважение между различными цивилизациями.

Министры государств - членов ООН подтвердили значение межцивилизационного диалога для поддержания глобального мира и развития, повышения уровня жизни и укрепления взаимного уважения. Они постановили провозгласить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями и предложили государствам-членам, а также учреждениям системы ООН отмечать этот день. Международное сообщество высоко оценило принятие данной резолюции, подчеркнув роль Китая как одного из лидеров в деле глобального диалога между цивилизациями, и признало это важным вкладом в развитие межцивилизационного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в рамках глобальной цивилизационной инициативы так называемые четыре общих подхода:

  • совместное продвижение уважения к разнообразию цивилизаций мира;
  • совместное продвижение общих ценностей всего человечества;
  • совместное сохранение и развитие цивилизационного наследия;
  • совместное расширение гуманитарных обменов и международного сотрудничества.

Резолюция полностью воплощает ценности и цели глобальной цивилизационной инициативы, предоставляя странам - членам ООН ценностные ориентиры и практический путь для совместного укрепления диалога между цивилизациями. Она также демонстрирует конкретный вклад Китая в реализацию инициативы и построение сообщества единой судьбы человечества", - добавили в генконсульстве.

 
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Теги:РККитайпартнерство

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