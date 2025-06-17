16.06.2025, 14:08 24716
Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану. С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны, информирует Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая. В терминале столичного аэропорта председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках. Также были исполнены традиционные танцы двух народов", - рассказали в Акорде подробности встречи китайского лидера.
Напомним, в ходе визита Си Цзиньпина в Астану планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. 17 июня пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
новости по теме
17.06.2025, 11:07 2966
Сегодня в Астане пройдет саммит "Центральная Азия - Китай"
Фото: telegram/Ukimet
Рассказать друзьям
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибыли президенты соседних стран для участия в саммите "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба правительства.
В столицу прибыли президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.
Как ожидается, на втором саммите "Китай - Центральная Азия" Китай и страны ЦА наметят новую перспективу развития отношений.
В работе саммита примут участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей", - сообщает МИД РК.
По итогам саммита стороны подпишут Астанинскую декларацию и договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которые призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.
В связи с приездом высоких гостей ДЧС и полиция столицы перешли на усиленный вариант несения службы.
Напомним, вчера в Астану прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Вчера глава Казахстана и лидер КНР провели двусторонние переговоры, по итогам которых были подписаны 24 межправительственных и межведомственных документа.
Первый саммит состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане. На нем механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.
14.06.2025, 17:14 73746
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану - заявление
Фото: https://e-cis.info
Рассказать друзьям
Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества сделали заявление в связи с военными ударами по территории Исламской Республики Иран, передает корреспондент агентства.
Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", говорится в заявлении секретариата организации.
Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - заявили участники ШОС.
Государства ШОС выступили за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.
Члены организации выражают искренние соболезнования народу и правительству Ирана.
Государства - члены ШОС, строго следуя целям и принципам устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств - членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.
12.06.2025, 16:38 138476
Токаев выразил соболезнования премьеру Индии в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы
Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Рассказать друзьям
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. По последним неофициальным данным погибли 133 человека.
12.06.2025, 09:00 150811
Токаев поздравил Путина с Днем России
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила Акорда.
С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
Напомним, в мае в Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России.
11.06.2025, 12:12 186521
Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что между странами нет политических разногласий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что страны связывают тесные взаимоотношения, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", - заверил глава государства.
В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.
Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", - отметил Роберт Фицо.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Астану.
11.06.2025, 09:01 190596
Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
10.06.2025, 14:36 203946
Токаев принял действующего председателя ОБСЕ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен, сообщает Акорда.
Президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.
В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в Скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.
Элина Валтонен в свою очередь подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.
Мы искренне ценим вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с офисом программ ОБСЕ в Астане", - сказала действующий председатель ОБСЕ.
10.06.2025, 13:07 204231
Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР
Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения
Рассказать друзьям
Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и Казахстан - вечные всесторонние стратегические партнеры, а также активные участники и сторонники совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе конференции "Цветение всех культур и единая судьба человечества: празднование первого Международного дня диалога между цивилизациями".
Под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами успешно развивается во всех сферах, особенно в области гуманитарных обменов. Совсем недавно первый международный туристический поезд из Китая в Центральную Азию отправился из древнего города Сиань в "город яблок" Алматы. С успехом прошла неделя литературы Шелкового пути, а редкие произведения из коллекции Национального художественного музея Китая впервые были представлены широкой казахстанской аудитории. Все это способствует укреплению атмосферы дружбы, взаимопонимания и сближения между нашими народами", - заявила Цзян Вэй.
По ее словам, в ближайшее время состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия".
Мы с нетерпением ожидаем, что шесть стран еще более укрепят консенсус по вопросам сотрудничества, чтобы решительно отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против одностороннего давления и гегемонии, защищать принципы справедливости и равноправия, неизменно придерживаться подлинного многостороннего подхода. Мы готовы выступать защитниками равноправного диалога между цивилизациями, активными участниками межцивилизацинных обменов, а также сторонниками цивилизационного прогресса и совместными усилиями построить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии!" - подчеркнула генконсул.
Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения, геополитические конфликты и противостояния продолжаются, а дефицит доверия, стабильности и мира лишь усугубляется.
В этот исторически значимый момент, когда человечество стоит перед выбором между сплоченностью и диалогом, с одной стороны, и конфронтацией, и разделением - с другой, Китай предлагает свой ответ: содействовать сосуществованию цивилизаций через диалог, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения и неуклонно продвигаться по пути построения сообщества единой судьбы человечества", - добавила она.
Ранее, на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, единогласно была принята инициированная Китаем резолюция об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями.
В основу этого документа положены ключевые положения "четырех общих принципов" глобальной цивилизационной инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Также в резолюции подчеркивается, что все достижения цивилизаций являются общим достоянием человечества. В ней выражается уважение к культурному многообразию, подчеркивается важная роль диалога между цивилизациями в обеспечении мира во всем мире, содействии совместному развитию, улучшении благосостояния народов и продвижении общего прогресса. Документ также выступает за равноправный диалог и взаимное уважение между различными цивилизациями.
Министры государств - членов ООН подтвердили значение межцивилизационного диалога для поддержания глобального мира и развития, повышения уровня жизни и укрепления взаимного уважения. Они постановили провозгласить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями и предложили государствам-членам, а также учреждениям системы ООН отмечать этот день. Международное сообщество высоко оценило принятие данной резолюции, подчеркнув роль Китая как одного из лидеров в деле глобального диалога между цивилизациями, и признало это важным вкладом в развитие межцивилизационного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования.
Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в рамках глобальной цивилизационной инициативы так называемые четыре общих подхода:
- совместное продвижение уважения к разнообразию цивилизаций мира;
- совместное продвижение общих ценностей всего человечества;
- совместное сохранение и развитие цивилизационного наследия;
- совместное расширение гуманитарных обменов и международного сотрудничества.
Резолюция полностью воплощает ценности и цели глобальной цивилизационной инициативы, предоставляя странам - членам ООН ценностные ориентиры и практический путь для совместного укрепления диалога между цивилизациями. Она также демонстрирует конкретный вклад Китая в реализацию инициативы и построение сообщества единой судьбы человечества", - добавили в генконсульстве.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.06.2025, 08:57Казахстан и Китай создадут центр по сейсмической безопасности 17.06.2025, 08:4417801В Казахстане ожидается сильная жара 17.06.2025, 09:4715796В Минцифры прокомментировали распространяемую информацию об утечке данных казахстанцев 17.06.2025, 10:1810986Детскую SIM-карту для безопасного доступа в интернет запустили в Казахстане 17.06.2025, 08:1010131Жительница Атырау обвинила следователя в пытках: в прокуратуре прокомментировали ситуацию 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании545861Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24502646Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 12.06.2025, 12:05493086Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 12.06.2025, 10:26448661Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане 13.06.2025, 08:51441901Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании545861Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24502646Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 12.06.2025, 12:05493086Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 12.06.2025, 10:26448661Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане 30.05.2025, 08:29447986Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?