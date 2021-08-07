НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Главы государств Центральной Азии провели неформальную встречу в Туркменистане, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во встрече приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов, Таджикистана - Эмомали Рахмон и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

6 августа 2021 года президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств Центрально-Азиатского региона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства