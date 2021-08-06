Президент РК прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

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АШХАБАД. 5 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

6 августа президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств Центрально-Азиатского региона.

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