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Президент РК прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

05.08.2021 6427
Президент РК прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
Фото: Акорда
АШХАБАД. 5 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
6 августа президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.
 
Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств Центрально-Азиатского региона.
 

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