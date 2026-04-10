Главы МИД Казахстана и Армении определили новые направления и пути сотрудничества

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе официального визита в Ереван провел переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.





Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль деятельности межправительственной комиссии и казахско-армянского делового совета.





Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей на взаимной основе продвижения новых видов товаров на рынки наших стран", - сообщил Ермек Кошербаев.





Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.





Кошербаев информировал своего визави о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он высказал уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволят значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.





К многообещающим и взаимовыгодным направлениям было отнесено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи был отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Глава МИД Казахстана также высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.





В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение.





Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.





Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями, подчеркнув, что транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. С удовлетворением была отмечена динамика решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.





Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Также было отмечено конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.