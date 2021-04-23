Госдеп США выделит до $120 тыс. на усиление медиарынка Казахстана

Фотография: Free-Photos from Pixabay

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Государственный департамент США планирует выделить до $120 тыс. на инициативу по усилению медиарынка Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY

Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомилось российское издание RT

Цель программы - укрепление средств массовой информации в Казахстане путем повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей", - говорится в документе.

Способствовать "усилению" рынка СМИ центральноазиатской республики американская сторона намерена несколькими способами - например, посредством финансирования проектов по применению "инновационных подходов" к распространению новостей.

Поддержка "финансовой устойчивости" казахстанских СМИ и развитие программ обмена специалистами также входят в сферу интересов США в рамках новой программы.

Как подчеркнули в Госдепе, приоритет отдадут инициативам тех соискателей финансирования, чьи проекты принесут "реальные, поддающиеся измерению результаты".

Авторам проектов, предполагающих лишь проведение круглых столов и дискуссий, не стоит рассчитывать на получение средств на их воплощение, подчеркивается в документе.

Общий бюджет программы - $120 тыс., размер одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс., уточняется в документе. Курировать ход инициативы будет посольство Соединенных Штатов в Нур-Султане.

Подать заявку на получение средств могут граждане Казахстана, коммерческие, некоммерческие, неправительственные организации и исследовательские центры, учрежденные в стране.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по глобальным медиа провести ряд образовательных программ, направленных на "поддержку свободы слова" и работы "независимых СМИ" в разных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства