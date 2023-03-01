28.02.2023, 09:48 7906
Госсекретарь США прибыл в Астану
О прибытии Блинкена в столицу сообщил журналист около двух часов ночи по времени Астаны
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прилетел в Астану, сообщил в соцсетях американский журналист Иэн Марлоу.
Мы только что приземлились в Астане в рамках поездки Энтони Блинкена в Центральную Азию и Индию на министерскую встречу G20", - написал Марлоу в Twitter около двух часов ночи по времени Астаны.
We've just landed in Astana, Kazakhstan as part of @SecBlinken's trip to Central Asia and India (for the G20 foreign ministers meeting).— Iain Marlow (@iainmarlow) February 27, 2023
Here's my quick preview piece from Friday: Blinken Aims to Pressure Russia on Trip to Central Asia, India https://t.co/ztkiV5XzFI pic.twitter.com/B4ietMFvEs
Напомним, в ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
28 феврале в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.
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28.02.2023, 21:25 4541
Блинкен поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен выступили на совместной пресс-конференции в Астане по итогам официального визита.
На вопрос, ощущает ли Казахстан угрозы со стороны России, глава МИД РК ответил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для того, чтобы были осуществлены какие-то вторжения и наложены санкции.
Но тем не менее мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Мы рассматриваем взаимоотношение с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", - сказал Мухтар Тлеуберди.
В свою очередь Энтони Блинкен рассказал, как он оценивает риски влияния антироссийских санкций на Казахстан.
Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заявил госсекретарь США.
В свою очередь Мухтар Тлеуберди отметил, что экономика Казахстана и России взаимосвязана долгое время, в том числе благодаря Таможенному союзу, ЕАЭС, однако Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.
Также госсекретарь США поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан, бежавших из РФ.
Мы благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны, и за предоставление одежды, медикаментов и другой гумпомощи Украине, включая создание юрт непобедимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло", - сказал Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем.
Американская сторона поддерживает смелые реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом мы следим за мерами, которые принимает Казахстан, и за работой, которую он выполняет. Особенно хочется отметить проводимые реформы по защите прав человека, искоренению коррупции и президентскому сроку. Изменения в этом направлении указывают на то, что Казахстан является благоприятной страной для инвестиций", - сказал Энтони Блинкен.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
25.02.2023, 09:49 31696
Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса
Фото: МИД РК
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ведомстве подчеркнули, что позиция КНР заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.
Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - сообщили в МИД РК.
Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
Ранее Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против. Среди воздержавшихся - Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
24.02.2023, 14:03 40901
Врачи поддерживают предвыборную программу партии "Amanat"
Фото: Amanat
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Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, Шолпан Лазеркызы, Нурбол Окуов, Марат Абзал, Владислав Трифонов, Мурат Саугабаев, Дмитрий Донских встретились с сотрудниками поликлиники "Сенім", расположенной в Актау, разъяснили предвыборную программу партии, заслушали предложения и мнения медработников.
Кандидат в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, отметив высокий потенциал поликлиники "Сенім" для региона, подчеркнула, что в предвыборной программе партии уделяется значительное внимание медицинской сфере.
Я очень высоко оцениваю потенциал вашей поликлиники. Она оснащена современным оборудованием. Уверена, что и врачи тоже обладают высокой квалификацией. Ваше место в обществе очень важно. Поэтому партия "Amanat" планирует до 2027 года реализовать ряд мер по дальнейшему развитию медицинской сферы. Более подробно: строительство 6 объектов здравоохранения в регионе в ближайшие 5 лет, проведение капитального ремонта 10 объектов здравоохранения, обновление организации первичной медико-санитарной помощи медицинским оборудованием на 100% путем приобретения 100 единиц медицинского оборудования, ежегодное раннее выявление злокачественных новообразований на базе областного онкологического диспансера и городских, районных, больниц проведение не менее 20 тысяч скрининговых исследований, кроме того, в организации здравоохранения планируется ежегодно осуществлять мероприятия по трудоустройству не менее 20 медицинских работников", - сказала Анар Шамшадинова.
Сотрудники поликлиники, выступившие на совещании, рассказали о нескольких своих проблемах. Одна из них связана с общественным транспортом, так как пациентам и работникам трудно попасть в поликлинику, для этого необходима автобусная остановка. Кроме того, главный врач "Сенім" Ерке Тулегенова обратилась с просьбой решить вопрос с получением жилья для врачей.
Благодарю вас за то, что вы служите здоровью нации, за здоровую жизнь общества! Коллеги рассказали о важных моментах предвыборной программы. Специфика нашей предвыборной программы заключается в том, что вопросы каждого региона были подготовлены индивидуально. Поэтому ваши требования, пожелания будут учтены в дальнейшем", - сказал кандидат Марат Абзал.
В завершение встречи медперсонал положительно оценил предвыборную программу партии и выразил уверенность в предстоящих изменениях.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
24.02.2023, 13:06 41966
Финляндия откроет визовый хаб в Астане
Визовый хаб будет обслуживать граждан Центральной Азии
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, сообщает Акорда.
Президент отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.
По словам Токаева, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.
Он подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.
В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.
Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.
Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинистё и пригласил его посетить с визитом Казахстан.
24.02.2023, 11:43 42841
Госсекретарь США посетит Казахстан 28 февраля
В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Как рассказали в МИД, в ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.
24.02.2023, 11:18 43476
Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН по Украине
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь высказались против
Фото: twitter.com/UN_News_RU
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вошел в число 32 стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции Организации Объединенных Наций о необходимости достижения мира на Украине.
В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались и семь - Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия - высказались против.
Среди воздержавшихся Казахстан, Китай, Армения, Индия, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и др.
Члены Генассамблеи потребовали, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах", и призвали к прекращению боевых действий", - говорится в сообщении ООН.
16.02.2023, 20:40 70546
Токаев и Зеленский обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной
Разговор глав государств состоялся по инициативе украинской стороны
Фото: Акорда
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Казахстане.
13.02.2023, 17:35 80941
Пять организаций подали документы для проведения опроса общественного мнения в день выборов
Пять юридических лиц отправили документы в ЦИК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять организаций направили в ЦИК уведомления о проведении опросов общественного мнения в день выборов депутатов мажилиса, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 5 юридических лиц с приложением копий соответствующих документов:
- исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) - метод опроса интервью face to face, телефонный опрос (CATI);
- институт общественной политики партии AMANAT - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- центр социальных и политических исследований "Стратегия" - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- Институт евразийской интеграции - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
- научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" - метод опроса интервью face to face, в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll).
Напомним, что в 18.00 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов. Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта. В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. К участию в выборах депутатов мажилиса парламента допущены все 7 зарегистрированных в Казахстане политических партий.
По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, с момента открытия 20 января текущего года института международного наблюдения аккредитованы 62 наблюдателя от 3 иностранных государств и 2 международных организаций.
Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от 3 иностранных государств и 2 международных организаций:
- от Республики Корея, Кыргызской Республики и Королевства Таиланд - по 1 кандидатуре,
- от миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств - 7 кандидатур,
- от миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами - 2 кандидатуры.
Вместе с тем в связи с получением ноты от БДИПЧ ОБСЕ об изменении в составе миссии данной организации были внесены соответствующие изменения по двум наблюдателям.
Как сообщил ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, были допущены все 7 политических партий, предоставивших в Центризбирком партийные списки, в которые включено 283 кандидата.
Константин Петров подчеркнул, что в разрезе списков политических партий в мажилис статистика выглядит следующим образом: Народная партия Казахстана - 52 кандидата, демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата, Общенациональная социал-демократическая партия - 19 кандидатов, казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов, партия Respubliсa - 25 кандидатов, партия AMANAT - 90 кандидатов.
Нурлан Абдиров отметил, что согласно представленной информаци все 7 зарегистрированных политических партий будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов мажилиса парламента. По 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов, или в среднем на один мандат 21 человек. Наибольшая конкуренция - по 63 человека в двух округах города Астаны, наименьшая - 8 человек в округе области Ұлытау.
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