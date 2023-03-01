Госсекретарь США прибыл в Астану

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, сообщает Акорда.





Президент отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.





По словам Токаева, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.





Он подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.





В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.





Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.





Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.





В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.





Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинистё и пригласил его посетить с визитом Казахстан.