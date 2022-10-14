На VI саммите СВМДА принят ряд документов

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
- положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
- план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
- заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
- решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
- предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.